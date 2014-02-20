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货币新闻 | 2014年 2月 20日 星期四 23:11 BJT

欧元区数据：欧元区2月消费者信心意外下降至负12.7，1月为负11.7

路透布鲁塞尔2月20日 - 欧盟执委会周四公布的数据显示，欧元区2月消费者信心意外恶化，为11月来首次下降，显示欧元区经济复苏仍然脆弱。

欧盟执委会公布，欧元区17国消费者信心指数2月下降至负12.7，1月为负11.7，接受路透调查的经济学家原本预期该指数将改善至负11.25。

欧盟27国的12月消费者信心指数下跌至负9.3，1月为负8.8。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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