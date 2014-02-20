欧元区数据：欧元区2月消费者信心意外下降至负12.7，1月为负11.7

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
路透布鲁塞尔2月20日 - 欧盟执委会周四公布的数据显示，欧元区2月消费者信心意外恶化，为11月来首次下降，显示欧元区经济复苏仍然脆弱。
欧盟执委会公布，欧元区17国消费者信心指数2月下降至负12.7，1月为负11.7，接受路透调查的经济学家原本预期该指数将改善至负11.25。
欧盟27国的12月消费者信心指数下跌至负9.3，1月为负8.8。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。