表格：美国财政部标售30年期TIPS得标利率为1.495%，投标倍数为2.34

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
路透华盛顿2月20日 - 美国财政部称,其30年期通膨保值公债(TIPS)的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 1.495 中值 1.429 低值 1.370 价格/得标 价格 97.106083 高值得标比率 13.80% 投标倍数 2.34 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 9,000,035,800 总投标 21,087,871,800 竞争性投标得标 8,990,284,000 非竞争性投标得标 9,751,800 FED附加 25,283,700 初级市场交易商投标 14,269,000,000 初级市场交易商得标 3,462,770,000 直接投标 1,000,000,000 直接投标得标 445,000,000 间接投标 5,809,120,000 间接投标得标 5,082,514,000 发行细节 发行日 2014/02/28 到期日 2044/02/15 CUSIP码 912810RF7 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
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路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。