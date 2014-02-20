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货币新闻 | 2014年 2月 21日 星期五 02:06 BJT

表格：美国财政部标售30年期TIPS得标利率为1.495%，投标倍数为2.34

路透华盛顿2月20日 - 美国财政部称,其30年期通膨保值公债(TIPS)的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 1.495 中值 1.429 低值 1.370 价格/得标 价格 97.106083 高值得标比率 13.80% 投标倍数 2.34 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 9,000,035,800 总投标 21,087,871,800 竞争性投标得标 8,990,284,000 非竞争性投标得标 9,751,800 FED附加 25,283,700 初级市场交易商投标 14,269,000,000 初级市场交易商得标 3,462,770,000 直接投标 1,000,000,000 直接投标得标 　 445,000,000 间接投标 5,809,120,000 间接投标得标 5,082,514,000 发行细节 发行日 2014/02/28 到期日 2044/02/15 CUSIP码 912810RF7 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿；审校 李军)
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