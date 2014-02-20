美国基金：2月19日当周货币市场基金减少491.7亿美元--ICI

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透2月20日 - 美国投资公司协会(ICI)周四公布，截至2月19日当周，美国货币市场共同基金总资产减少491.7亿美元，至2.664万亿(兆)美元。
报告称，应税政府货币市场基金资产减少172.7亿美元，应税非政府货币市场基金资产减少322.2亿美元，免税基金增加13.3亿美元。
ICI称，面向散户的货币市场基金资产减少25亿美元至9,201.2亿美元。面向机构投资者的货币市场基金资产减少466.6亿美元至1.744万亿美元。
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(美联储/FED)报告货币市场基金资产状况。数据可能会修正。
参看相关细节，可点选ICI网站，网址为(www.ici.org)。(完)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)