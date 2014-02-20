美股盘后: 惠普公布业绩后，股价盘后升1.5%

路透纽约2月20日 - 惠普 周四在美股盘后交易中涨1.5%，此前该公司公布季度业绩和财测。

惠普公布2014会计年度第一季非GAAP每股盈利为0.90美元，GAAP每股盈利为0.74美元；营收为282亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计惠普第一季度每股收益为0.84美元，营收271.9亿美元。

惠普预计2014会计年度非GAAP每股盈利为3.60-3.75美元，GAAP每股盈利为2.85-3.00美元；第二季非GAAP每股盈利为0.85-0.89美元，GAAP每股盈利为0.62-0.66美元。