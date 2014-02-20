美股盘后: 惠普公布业绩后，股价盘后升1.5%

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透纽约2月20日 - 惠普 周四在美股盘后交易中涨1.5%，此前该公司公布季度业绩和财测。
惠普公布2014会计年度第一季非GAAP每股盈利为0.90美元，GAAP每股盈利为0.74美元；营收为282亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计惠普第一季度每股收益为0.84美元，营收271.9亿美元。
惠普预计2014会计年度非GAAP每股盈利为3.60-3.75美元，GAAP每股盈利为2.85-3.00美元；第二季非GAAP每股盈利为0.85-0.89美元，GAAP每股盈利为0.62-0.66美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计惠普第二季度每股盈利为0.89美元；2014会计年度每股盈利为3.67美元。(完)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)