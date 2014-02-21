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货币新闻 | 2014年 2月 21日 星期五 08:17 BJT

日本央行：央行预估已考虑消费税上调的影响--会议记录

委员们也同意，日本出口将因发达经济体复苏而逐步回温。

日本央行在该次会议中维持政策不变，并维持其对消费通胀的乐观预估，因经济复苏有扩大迹象，可能会刺激企业增加投资及加薪。

在接下来的2月17-18日会议中，日本央行延长特别贷款计划期限以帮助经济成长。(完) (编译 朱晓军/李婷仪 审校 张涛/龚芳)
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