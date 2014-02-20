《综述》美国上周初请失业金人数减少，严冬令制造业活动降温

**能源价格虽上升，但通胀仍疲弱**

严寒天气也冲击家庭预算。劳工部公布另一份数据显示，家庭能源价格大幅上涨，是推动1月消费者物价指数(CPI)上升0.1%的主要原因。12月CPI为上升0.2%。

1月电价涨1.8%，为2010年3月以来最大涨幅。天然气价格冲高3.6%，亦为4月以来最大升幅。取暖油价格跳增3.7%，为2012年9月以来最大涨幅。

这些能源价格上涨的同时，收入增长却疲弱，且其涨势抵消了汽油价格下降1.0%的影响。1月经通胀调整后的每周平均所得增加0.1%，12月为下滑0.5%。

“今年冬天能源价格上升，可能抑制了消费者支出，”FTN Financial分析师Joy Morelock表示。“一旦燃料油和丙烷短缺形势得到缓解，能源价格跳涨势头就应缓和，”他补充称。

整体来说，数据说明通胀仍温和。1月扣除能源和食品价格的核心CPI也升0.1%，升幅持平上月。

1月CPI同比上升1.6%，12月增长1.5%。核心CPI亦较上年同期增长1.6%，较12月1.7%的增幅略有放缓，且为6月以来最慢增速。

由于通胀率仍低于美联储2%的通胀率目标，所以美联储可能在一段时间内继续维持利率在低点，以促进经济成长，即便其削减了每月的购债规模。

“美联储并不急于提高联邦基金利率。他们要继续缩减购债，除非随着天气逐步好转，过去几个月我们看到的疲弱势头却没有反转，”Navy Federal Credit Union的MacEachin说。(完) (编译 张涛/王兴亚/李爽 审校 龚芳)