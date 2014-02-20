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亚洲 | 2014年 2月 21日 星期五 06:30 BJT

《日本重要政经日程》--2月21日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月20日(四)

2200 - 路透2月日本企业调查

2350 - 日本央行1月会议纪录

2月21日(五)

-- - 财务大臣麻生太郎及经济财政大臣甘利明在内阁会后召开记者会

0130 - 加强流动性政府债券标售

0330 - Ajinomoto 中期营运计画

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 龚芳; 审校 张荻)
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