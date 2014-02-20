全球外汇市场2月21日主要消息

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
(除特别说明外，均为GM时间)
2月20日(四)
2350 - 日本央行公布1月会议记录
2月21日(五)
-- - 日本财务大臣麻生太郎及经济财政大臣甘利明在内阁会后召开记者会
0930 - 英国1月公共部门净借款(PSNB)
0930 - 英国1月零售销售
1330 - 加拿大1月消费者物价指数(CPI)
1330 - 加拿大12月零售销售
1500 - 美国1月成屋销售年率
1530 - 美国一周ECRI经济领先指标
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。