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亚洲 | 2014年 2月 21日 星期五 06:42 BJT

全球外汇市场2月21日主要消息

(除特别说明外，均为GM时间)

2月20日(四)

2350 - 日本央行公布1月会议记录

2月21日(五)

-- - 日本财务大臣麻生太郎及经济财政大臣甘利明在内阁会后召开记者会

0930 - 英国1月公共部门净借款(PSNB)

0930 - 英国1月零售销售

1330 - 加拿大1月消费者物价指数(CPI)

1330 - 加拿大12月零售销售

1500 - 美国1月成屋销售年率

1530 - 美国一周ECRI经济领先指标

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
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