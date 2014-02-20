美国股市：受制造业PMI激励收高，特斯拉汽车及Facebook跳涨

* 美国2月Markit制造业PMI远优于预期

* 特斯拉汽车(Tesla)公布财报后股价大涨；沃尔玛挫跌

* Facebook股价受并购WhatsApp消息激励大涨，创纪录新高

路透纽约2月20日 - 美国股市周四上涨，此前公布的一项制造业活动数据触及近四年新高，在此同时有关Facebook及特斯拉汽车(Tesla)的消息带动其股价创历史新高。

主要指数盘初在平盘上下游走，但午后则是明显地一路向上。收盘时，标准普尔500指数距离上月创下的纪录收盘高点1,848.38点仅差0.5%。

金融数据公司Markit称，美国2月制造业采购经理人指数(PMI)初值为56.7，为2010年5月迄今最高，1月时为53.7。 在此一强劲数据出炉前，美国公布了多项逊于预期的经济报告。

美国2月15日当周初请失业金人数下滑，为就业市场一吉兆 ，不过费城联邦储备银行2月制造业指数则是意外呈现景气萎缩。

股市选择性地忽略疲软数据，将近期数据不振的原因归咎于极端寒冷天候及暴雪，而非基本面恶化。

“美国Markit PMI数据可能言过其实，但这仍是一个优异数据，尽管当中可能不乏一些杂讯，”纽约荷兰国际集团投资管理(ING Investment Management)资产配置主管Paul Zemsky表示。

“整体而言，我认为数据略为利好股市。我认为这还不足以带动标准普尔500指数升破1,850点。需要有相当良好的就业数据才能够做到这点。我认为可能会在当前水准盘整几天，接下来将创新高，因为事实终将证明经济放缓是受天候影响。”

道琼工业指数 收高92.67点，或0.58%，至16,133.23点；标准普尔500指数 收升11.03点，或0.60%，至1,839.78点；Nasdaq指数 上涨29.591点，或0.7%，至4,267.545点。

社交网络业巨擘Facebook 周三稍晚表示，该公司将收购移动即时讯息业者WhatsApp，价格为190亿美元 。Facebook起初受此消息影响而下跌，但收盘上涨2.3%至69.63美元，盘中一度创70.11美元的历史新高。

特斯拉汽车 股价窜升8.4%至209.97美元，此前一度创下215.21美元的盘中历史新高。这家电动车制造商周三盘后公布第四季财报优于市场预期，并称今年旗下豪华轿车交货数量将成长超过55%。

市场并未对委内瑞拉及乌克兰等地的政治动荡及暴力事件有所回应，不过这些疑虑下周可能更加突出，因财报季即将告一段落，且预定公布的经济数据更加稀少。

新兴市场亦将成为关注重点，此前汇丰/Markit周四联合公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2月初值数据降至48.3，为去年7月以来最低水准。上月终值为49.5。

“有鉴于海外市场表现疲弱，美国股市的强劲表现令人略感意外，”纽约ConvergEx Group市场策略师Nicholas Colas表示。

“看到投资人逢低买进是好事，但我也有听到很多更为负面的说法。”

DirecTV 股价大涨2.9%至75.08美元，自盘中触及的纪录高点75.50回落。这家美国最大卫星电视业者稍早公布第四季财报，优于分析师的预期，同时宣布35亿美元的股票回购计画。

下跌个股方面，沃尔玛(Wal-Mart Stores) 挫跌1.8%至73.52美元，这家全球最大零售业者公布美国同店销售下滑，且获利展望低于预期。

根据BATS Global Markets最新数据，美国各证交所约有64亿股换手，低于2月至今的均值70.5亿股。

纽约证交所上涨与下跌个股家数之比略低于2比1。在Nasdaq市场的涨跌比例则约为12比5。 (编译 张明钧; 审校 张涛)