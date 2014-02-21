《焦点》市场资金充斥泛起泡沫，FED是否准备扑灭风险？

就连叶伦也承认持续低利率“将形成泡沫。”

她上周对国会表示，“我们不能撤走解决这一问题的货币政策，”

这标志着美联储自金融危机以来思路想法的重大变化。

10年前，在趋于火爆的房价和股市所带动的经济状况下，当时的美联储主席格林斯潘采取了完全相同且温和的步骤以紧缩此前非常宽松的货币政策。

为了避免扼杀2001年衰退以来的经济复苏，格林斯潘在每次政策会议上均以最小步伐升息，其继任者贝南克也采取了同样的作法，直至2006年中期才收手。

即使直到那时，利率也仅只有5.25%，但次贷危机的种子已经播下，紧接着几十年来最严重的经济衰退出现了。

采用的许多金融监管方法要用数年才能实施，而且监管机构认为共同基金和三方回购市场等一些金融领域仍脆弱不堪。

德银证券首席美国经济学家Peter Hooper表示，目前美联储更愿意依赖监管来应对金融稳定事宜；这位经济学家此前为美联储官员。

但他表示，为了终结美联储资产购买，金融稳定“毫无疑问起着部分作用，”但其也补充称，美联储承诺在一段时间内维持低利率，也将鼓励投资者”追逐收益率。“(完)