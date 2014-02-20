国际油市：美国原油期货下滑，受中国数据令人失望和库存报告打击

* 美国上周原油库存增加97.3万桶--EIA

* 库欣原油库存降幅小于预期--EIA

* 中国2月汇丰制造业PMI降至七个月低点

* 布兰特-WTI原油价差缩至10月以来最窄

路透纽约2月20日 - 美国原油期货周四微跌，此前发布的报告显示美国取暖油库存降幅小于预期，而中国经济数据亦令人失望。

持续的严寒天气在近几周推升取暖油需求，支撑了原油价格。不过美国能源资料协会(EIA)公布的一周库存报告显示，上周包括取暖油在内的馏分油库存仅下降33.9万桶。分析师此前预期减少200万桶。

中国2月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)降至七个月最低，就业下滑速度则为五年来最快。 这也令油价承压。

不过市场跌幅有限。由于新的输油管线将库欣的原油送往墨西哥湾沿岸，美国库欣的原油库存减少173万桶，为油价带来支撑。

良好的美国2月制造业活动数据，以及上周初请失业金人数下降，也带来一些提振。

“(EIA数据)不足以带来新的买盘，因为先前库存大副增加，而且中国的数据不佳，”Price Futures Group分析师Phil Flynn。

布兰特原油期货 下跌0.17美元，结算价报每桶110.30美元，此前周三的结算价为2014年以来最高。

美国3月原油期货 周四到期，结算价下滑0.39美元至每桶102.92美元。周五开始成为新近月合约的美国4月原油期货结算价下跌0.09美元至102.75。

布兰特与美国原油期货4月合约价差CL-LCO1=R结算时收窄0.08美元至7.55美元，盘中稍早一度缩至7.09美元，为10月9日以来最窄水平。

美国超低硫柴油(ULSD)期货 上涨约3美分，结算价报每加仑3.1777美元。

非洲与委内瑞拉的政治风险部分抵消了中国数据对油市的负面影响。利比亚和南苏丹国内局势动荡，导致原油产量下滑；交易员同时持续关注委内瑞拉的抗议活动。

交易商还留意乌克兰的形势，该国国内的暴力活动周四严重升级。

投资者同时在追踪伊朗核谈判的进展。一名欧盟官员称，六大国和伊朗为达成最终解决方案而举行的会谈有一个“良好开端”。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻