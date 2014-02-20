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市场报道 | 2014年 2月 21日 星期五 07:01 BJT

《美国重要政经日程》--2月21日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 农业部公布一周出口销售报告

1500 - 全美不动产协会(NAR)公布1月成屋销售

2000 - 农业部发布月度牲畜存栏与冷冻肉类数据，以及年度冷冻肉类数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张荻)
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