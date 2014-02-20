更新版1 - 美股业绩：惠普营收下滑势头获得控制，振兴计画取得进展

惠特曼接受路透采访时总结称，“我对进展情况感到满意，但还有更多工作要做。”

惠普周四略微上调全年获利预估区间的低端，从每股3.55-3.75美元调升至3.60-3.75美元。

“他们处在有利位置，今年能做得很好，但也表明他们的企业业务和软件业务继续面临挑战，”Cross Research的Shannon Cross说，“很明显，他们的改善计划还没有完成。”

**谨慎看待行业前景**

在IBM 公布令人失望的业绩后，投资者对计算机行业前景持谨慎态度，部分因为企业及新兴市场需求放缓，且美国的海外情报搜集活动曝光，致使美国企业在中国遭遇阻力。

惠普第一季营收为282亿美元，略低于上年同期的284亿美元，但好于分析师预估的约272亿美元。

该公司第一季净利增长16%至14亿美元，上年同期为12亿美元。剔除特殊项目后，每股盈余为0.90美元，好于汤森路透I/B/E/S调查的分析师预估的0.84美元。

惠普股价盘后微涨0.01美元至30.20美元，在纽约证交所收盘报30.19美元。(完)