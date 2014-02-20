更新版1 - 美股业绩：惠普营收下滑势头获得控制，振兴计画取得进展

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
惠特曼接受路透采访时总结称，“我对进展情况感到满意，但还有更多工作要做。”
惠普周四略微上调全年获利预估区间的低端，从每股3.55-3.75美元调升至3.60-3.75美元。
“他们处在有利位置，今年能做得很好，但也表明他们的企业业务和软件业务继续面临挑战，”Cross Research的Shannon Cross说，“很明显，他们的改善计划还没有完成。”
**谨慎看待行业前景**
在IBM 公布令人失望的业绩后，投资者对计算机行业前景持谨慎态度，部分因为企业及新兴市场需求放缓，且美国的海外情报搜集活动曝光，致使美国企业在中国遭遇阻力。
惠普第一季营收为282亿美元，略低于上年同期的284亿美元，但好于分析师预估的约272亿美元。
该公司第一季净利增长16%至14亿美元，上年同期为12亿美元。剔除特殊项目后，每股盈余为0.90美元，好于汤森路透I/B/E/S调查的分析师预估的0.84美元。
惠普股价盘后微涨0.01美元至30.20美元，在纽约证交所收盘报30.19美元。(完)
(编译 张明钧/王兴亚；审校 张涛)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)