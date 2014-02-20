澳新经济指标预测--2月21日-2月28日****

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月17日当周 2月21日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月24日当周 2月24日(一) 暂无重要经济数据公布。 2月25日(二) 暂无重要经济数据公布。 2月26日(三) 0030 澳洲建筑完工价值 第四季 -- +2.7% 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 1月 -- 42.4 出口(亿新西兰元) -- 47.6 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差5.23 贸易收支(亿新西兰元) 截至1月的一年 -- 逆差2.6 2月27日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -- +3.6% 建筑资本支出 -- +6.3% 工厂/机械资本支出 -- -1.5% 2月28日(五) 0200 新西兰NBNZ企业经济信心指数 2月 -- 64.1% 企业自身活动指数 -- 53.5% 0030 澳洲民间信贷(较前月) 1月 -- +0.5% 房屋信贷(较前月) -- +0.6% (完)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。