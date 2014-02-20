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亚洲 | 2014年 2月 21日 星期五 07:23 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月20日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 73.88 +0.87 +1.19 2151333

搜狐 75.65 +1.05 +1.41 513846

网易 71.18 -1.83 -2.51 689455

百度 173.90 +0.31 +0.18 3027904

台湾

台湾积体电路 17.69 -0.07 -0.39 2839064

联电 2.00 +0.00 +0.00 69887

日月光 4.91 -0.04 -0.81 62406

矽品精密 6.32 -0.04 -0.63 536525

和信超媒体 1.33 +0.01 +0.76 305499

友达 2.99 +0.02 +0.67 30537

中华电信 29.88 -0.13 -0.43 40670

台湾国际航电 51.56 -0.12 -0.23 2861190

香港

中国移动 47.54 -0.07 -0.15 206493

中国联通 12.99 -0.22 -1.67 137377

中国电信 45.12 -1.59 -3.40 25307

中芯国际 4.19 -0.03 -0.71 33579

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 31

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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