《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月20日

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 73.88 +0.87 +1.19 2151333
搜狐 75.65 +1.05 +1.41 513846
网易 71.18 -1.83 -2.51 689455
百度 173.90 +0.31 +0.18 3027904
台湾
台湾积体电路 17.69 -0.07 -0.39 2839064
联电 2.00 +0.00 +0.00 69887
日月光 4.91 -0.04 -0.81 62406
矽品精密 6.32 -0.04 -0.63 536525
和信超媒体 1.33 +0.01 +0.76 305499
友达 2.99 +0.02 +0.67 30537
中华电信 29.88 -0.13 -0.43 40670
台湾国际航电 51.56 -0.12 -0.23 2861190
香港
中国移动 47.54 -0.07 -0.15 206493
中国联通 12.99 -0.22 -1.67 137377
中国电信 45.12 -1.59 -3.40 25307
中芯国际 4.19 -0.03 -0.71 33579
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 31
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (整理 龚芳)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。