纽约期市：ICE期棉连跌第二日，关注周五的出口数据

路透纽约2月20日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四连续第二日下跌，交易商认为稍后公布的官方出口数据料显示棉花需求走软。

美国农业部将在周五发布棉花出口周度报告。“几乎可以确定(数据)将走低。这是市场普遍看法，这可能是棉花价格今天再度下跌的原因，”KCG Futures的资深棉花分析师Sharon Johnson称。

交投最活跃的5月期棉 跌0.26美分，或0.3%，结算报每磅87.65美分。

现货3月合约 收低0.60美分，或0.7%，报每磅86.37美分。该合约将于3月7日到期。

最近美国棉花库存增加，也打压了市场人气。

路透汇编的交易所数据显示，合格库存微升至250,606包，创去年7月以来最高，年初为约34,100包。(完)

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