纽约期市：ICE期棉连跌第二日，关注周五的出口数据

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透纽约2月20日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四连续第二日下跌，交易商认为稍后公布的官方出口数据料显示棉花需求走软。
美国农业部将在周五发布棉花出口周度报告。“几乎可以确定(数据)将走低。这是市场普遍看法，这可能是棉花价格今天再度下跌的原因，”KCG Futures的资深棉花分析师Sharon Johnson称。
交投最活跃的5月期棉 跌0.26美分，或0.3%，结算报每磅87.65美分。
现货3月合约 收低0.60美分，或0.7%，报每磅86.37美分。该合约将于3月7日到期。
最近美国棉花库存增加，也打压了市场人气。
路透汇编的交易所数据显示，合格库存微升至250,606包，创去年7月以来最高，年初为约34,100包。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚；审校 李婷仪)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)