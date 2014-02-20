日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 2月17日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月21日(五) 暂无重要经济数据出炉 2月24日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月24日(一) 暂无重要经济数据出炉 2月25日(二) 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 109 2月26日(三) 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 1月 -- 盈余80.7 2月27日(四) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 3月 -- 84 2300 韩国工业生产(较前月) 1月 -- +3.4% (较上年同期) -- +2.6% 服务业产出(较前月) -- -0.7% 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 56.6 2330 日本所有家庭支出(较前月) 1月 -- -0.7% (较上年同期) -- +0.7% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 1月 -- +1.3% 全国整体CPI -- +1.6% 东京地区核心CPI(较上年同期) 2月 -- +0.7% 东京地区整体CPI -- +0.7% 2330 日本求才求职比 1月 -- 1.03 失业率 -- 3.7% 2350 日本工业生产(较前月) 1月初值 -- +0.9% 工业生产一个月预估 -- +6.1% 工业生产两个月预估 -- +0.3% 2350 日本零售销售(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2月28日(五) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +4.9% 房屋开工(较上年同期) -- +18.0% (完)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。