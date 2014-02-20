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亚洲 | 2014年 2月 21日 星期五 07:38 BJT

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：     

    2月17日当周
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值
    2月21日(五)    
 　 暂无重要经济数据出炉 
    
    2月24日当周
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值
    2月24日(一)
    暂无重要经济数据出炉
    
    2月25日(二)
    2100  韩国消费者信心指数                              2月          --         109
    
    2月26日(三)
    2300  韩国经常帐收支(亿美元)                          1月          --    盈余80.7
    
    2月27日(四)
    2100  韩国央行制造业景气判断指数                      3月          --          84
    2300  韩国工业生产(较前月)                            1月          --       +3.4%
                      (较上年同期)                                     --       +2.6%
              服务业产出(较前月)                                       --       -0.7%
    2313  日本制造业采购经理人指数(PMI)                   2月          --        56.6
    2330  日本所有家庭支出(较前月)                        1月          --       -0.7%
                          (较上年同期)                                 --       +0.7%
    2330  日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)     1月          --       +1.3%
              全国整体CPI                                              --       +1.6%
              东京地区核心CPI(较上年同期)                 2月          --       +0.7%
              东京地区整体CPI                                          --       +0.7%
    2330  日本求才求职比                                  1月          --        1.03
              失业率                                                   --        3.7%
    2350  日本工业生产(较前月)                          1月初值        --       +0.9%
              工业生产一个月预估                                       --       +6.1%
              工业生产两个月预估                                       --       +0.3%
    2350  日本零售销售(较上年同期)                        1月          --       +2.6%
    
    2月28日(五)
    0500  日本建筑订单(较上年同期)                        1月          --       +4.9%
              房屋开工(较上年同期)                                     --      +18.0%
    (完)
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