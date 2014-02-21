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市场报道 | 2014年 2月 21日 星期五 08:18 BJT

****欧洲经济指标预测--2月21日-2月28日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：   
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值     
    2月17日当周
    
    2月21日(五)
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较上月)             1月终值       +0.2%      +0.2%
                                 (较上年同期)                         +0.7%      +0.7%
          意大利HICP(较上月)                                          -2.1%      -2.1%
                     (较上年同期)                                     +0.6%      +0.6%
    0930  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                  1月         -90      103.8
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                            --       90.4
    0930  英国零售销售(较前月)                              1月       -1.0%      +2.6%
                    (较上年同期)                                      +5.0%      +5.3%

    2月24日当周
    2月24日(一)
    0900  德国IFO企业景气判断指数                          2月        110.8      110.6
              IFO企业现况指数                                         113.3      112.4
              IFO企业预期指数                                         108.5      108.9
    1000  欧元区通胀率(较上月)                         1月终值        +0.3%      +0.3%
                      (较上年同期)                                    +0.7%      +0.7%
        
    2月24日-3月7日
    0700  英国Nationwide房价指数(较前月)                   2月           --      +0.7%
                               (较上年同期)                              --      +8.8%
    
    2月25日(二)
    0700  德国GDP详细报告(较上季)                     　 第四季       +0.4%      +0.4%
    0745  法国企业景气指数                                 2月          100        100
    0900  意大利消费者信心                                 2月         98.5       98.0
    0900  意大利经季节调整零售销售(较前月)                12月           --       持平
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                         --     +0.10%
    1100  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                    2月           --       正14
    1100  意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)                   1月           --   顺差34.3
        
    2月25-28日
    0700  德国进口物价(较前月)                             1月        -0.3%       持平
                      (较上年同期)                                    -2.5%      -2.3%
    0700  德国实质零售销售(较前月)                         1月        +1.4%      -2.5%
                      (较上年同期)                                    -0.8%      -2.4%
    
    2月26日(三)
    0700  瑞士瑞银集团(UBS)消费指标                       1月            --      1.81
    0700  德国GfK消费者信心指数                           3月           8.3       8.2
    0900  意大利薪资指数(较前月)                          1月            --      持平
                       (较上年同期)                                      --      +1.3%
    0930  英国国内生产总值(GDP)(较前季)                第四季修正值      --      +0.7%
                                (较上年同期)                             --      +2.8% 
    
    2月27日(四)
    0645  瑞士GDP(较上季)                               第四季        +0.4%      +0.5%
             (较上年同期)                                             +2.0%      +1.9%
    0745  法国消费者信心指数                               2月           87         86
    0815  瑞士非农就业岗位(万)                          第四季        419.1      419.6
    0855  德国经季节调整失业人数变化(万人)                 2月      减少1.5    减少2.8
                 未经季节调整失业人数(万人)                             310        310
                 经季节调整失业率                                      6.8%       6.8%
                 经季节调整失业人数(万人)                                --      292.7
    0900  意大利企业信心指数                               2月           98       97.7  
    0900  欧元区M3货供额(较上年同期)                       1月        +1.1%      +1.0%
                  民间贷款                                            -2.1%      -2.3%
                  M3三个月移动平均年增长率                               --      +1.3%
    1300  德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)     2月初值        +1.2%      +1.2%
                                        (较前月)                      +0.9%      -0.7%
                     消费者物价指数(CPI)(较前月)                      +0.6%      -0.6%
                                        (较上年同期)                  +1.3%      +1.3%　    
    1500  欧元区企业景气指数                              2月            --       0.19
                  经济景气指数                                        101.0      100.9
                  工业景气指数                                        负4.0      负3.9
                  服务业景气指数                                        2.3        2.3
                  消费者信心指数                                     负11.7     负11.7
                  消费者通胀预期指数                                     --       15.1
                  销售物价预期指数                                       --        2.2
    
    2月28日(五)
    0745  法国消费者支出                                  1月          +0.4%     -0.1%
    0745  法国生产者物价指数(PPI)(较上月)                 1月            --      +0.2%
    0800  瑞士KOF领先指标                                 2月           2.00      1.98
    0900  意大利失业率                                    1月          12.6%     12.7%
    1000  欧元区通胀率                                 2月初值         +0.7%       --
    1000  意大利CPI(较前月)                            2月初值           --        --
                    (较上年同期)                                         --        --
          意大利HICP(较前月)                           2月初值         +0.6%       --
                    (较上年同期)                                       +0.6%       --
    1000  欧元区失业率                                    1月          12.0%     12.0% 
    
     (完)
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