金砖国家：2月20日股汇市收盘纵览

路透2月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月20日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报950.62点。
中国股市：沪综指收盘略跌，因经济数据较弱及前期强势股回调
中国汇市：人民币收创两个半月新低，中间价和大行购汇指引方向
香港股市：创逾两周最大单日跌幅，腾讯控股跌幅居前
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拉美股市：巴西股市Bovespa指数 上涨0.29%至47,288.61点。
拉美汇市：巴西雷亚尔上涨，因投资人对巴西财政盈余目标感到乐观
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南非股市：下跌，结束连续三日涨势，非洲最大的移动通讯运营商MTN 下跌，此前行业监管机构将提前下调移动上网收费。指标Top-40绩优股指数 收跌0.58%，报42,660.52点， 距离周三触及的纪录高位低290点。综合指数 收低0.61%，报47,149.35点。
南非汇市：兰特兑美元跌至一周低点，助燃升息预期
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印度股市：下跌，结束连续四日涨势，ICICI Bank等蓝筹股遭遇获利了结，此前亚洲地区股市受到中国制造业PMI数据低迷的拖累。指标BSE指数 收低0.9%至20,536.64点；NSE指数 下跌1%，收报 6,091.45点。
印度汇市：印度卢比触及一周低点后反弹，受助于托管银行的美元卖盘，但亚洲地区股市下跌限制了卢比的涨势。卢比兑美元 收在 62.26/27， 盘中低见62.45。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 下跌0.04%至711.23点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.06%至35.7750卢布；卢布兑欧元 上扬0.17%至49.0815卢布。(完)
(编译 张荻 审校 于春红)