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货币新闻 | 2014年 2月 21日 星期五 08:25 BJT

菲律宾央行：准备好再度干预市场以缓和过度波动--总裁

路透悉尼2月21日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周五表示，该央行准备好在必要时再次出手干预，以缓和金融市场波动。

“我们没有设定任何汇率。我们允许由市场决定汇率水平，但仍可能干预市场以平缓大副波动，”泰谭柯在国际金融协会(IIF)会议的间隙对记者表示。(完)
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