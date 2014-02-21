EIA库存周报：美国上周原油库存增加100万桶，但库欣库存下降

路透纽约2月20日 - 美国能源资料协会(EIA)周四发布的数据显示，美国上周原油库存增加近100万桶至3.62亿桶；库欣的库存减少173万桶，表明大量供应正在流向美国墨西哥湾沿岸地区。

路透访问的分析师原先预计全美原油库存增加200万桶。数据甫公布后，美国指标原油期货 价格立即上涨约0.2美元。该期货周四结算价下跌0.39美元，报每桶102.92美元。

库欣原油库存为3,587万桶，墨西哥湾沿岸地区库存增加250万桶至1.76亿桶，这说明新的输油管线帮助输送更多原油至得克萨斯州和路易斯安那州等地的精炼中心。

TransCanada 每日输送能力70万桶的墨西哥湾管线自1月底投入使用后，输油量正逐步提升。市场人士已有争论，在新输油管线投入使用后，在过剩原油出口无望的情况下，库欣的过多库存是否只是简单地转移到了墨西哥湾沿岸地区。

长期而言这对美国指标油价利空。不过Global Hunter Securities宏观分析师Richard Hastings认为，精炼油品的出口为价格带来支撑。

“关键数据是(精炼油品)出口数据。目前每日366万桶的水平不错。出口量必须继续提升，如果没有提高的话，我们就有理由认为原油供应过多。但到目前为止并不是这种情况。”

炼厂产能利用率下滑0.3个百分点至86.8%，因炼油商正进行每年例行的设备维护。

EIA数据显示，馏分油库存仅下降34万桶，远不及分析师预计的降幅200万桶。取暖油期货 在数据公布后小幅下滑，不过终场收高约3美分，至每加仑3.1777美元。

美国东岸地区馏分油库存小幅增加13.4万桶至2,750万桶，此前曾触及2013年4月以来最低水平。美国部分地区今年以来异常寒冷，推动取暖油需求上升。

“馏分油库存降幅不及预期，暗示可能有来自欧洲的进口...”瑞穗证券驻纽约大宗商品期货主管Bob Yawger表示。(完)

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