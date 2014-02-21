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货币新闻 | 2014年 2月 21日 星期五 08:42 BJT

全球经济：日本财务大臣称希望美国在缩减刺激进程中与市场保持沟通

路透东京2月21日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示：

* 日本将在G20会议上解释自身推动经济成长的计划

* 美国缩减刺激是件好事，因其反映出美国经济正在改善

* 希望美国在缩减刺激进程中与市场保持密切沟通

* 新兴市场经济体必须努力进行改革.(完) (编译 李爽 审校)
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