更新版 1-美股业绩：沃尔玛全年财测令人失望，因杂货业务不振

美国热股：美国钢铁业绩远逊预期，盘初急挫逾24%
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
**为了赚钱而花钱**
沃尔玛计划增加支出整合实体店面与电子商务，做法包括可在店面填写网路订单，此举在假期季已颇有成效。
电子商务营收已在上财年超越100亿美元大关，沃尔玛正在和亚马逊 争夺网路购物者的青睐。
小型店面及电子商务两者的投资将影响到获利，沃尔玛表示今年每股盈余预估为5.10-5.45美元。汤森路透I/B/E/S分析师预估为每股盈余约5.54美元。
1月31日止的季度整体营收成长1.4%至1,297亿美元。这一期间涵盖了关键的假日购物季。
沃尔玛总裁Doug McMillon说，该公司将运用“价格投资”，即较低的定价，来提振美国市场营收。
在其Sam's Club连锁店，可比营收下滑0.1%，而对手Costco Wholesale Corp 却录得成长。
在加拿大及英国等海外主要市场，可比营收下滑。
该公司当季扣除特殊项目的每股盈余(EPS)为1.60美元，低于上年同期的1.67美元，但较预期高出0.01美元。(完)
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)