更新版 1-美股业绩：沃尔玛全年财测令人失望，因杂货业务不振

**为了赚钱而花钱**

沃尔玛计划增加支出整合实体店面与电子商务，做法包括可在店面填写网路订单，此举在假期季已颇有成效。

电子商务营收已在上财年超越100亿美元大关，沃尔玛正在和亚马逊 争夺网路购物者的青睐。

小型店面及电子商务两者的投资将影响到获利，沃尔玛表示今年每股盈余预估为5.10-5.45美元。汤森路透I/B/E/S分析师预估为每股盈余约5.54美元。

1月31日止的季度整体营收成长1.4%至1,297亿美元。这一期间涵盖了关键的假日购物季。

沃尔玛总裁Doug McMillon说，该公司将运用“价格投资”，即较低的定价，来提振美国市场营收。

在其Sam's Club连锁店，可比营收下滑0.1%，而对手Costco Wholesale Corp 却录得成长。

在加拿大及英国等海外主要市场，可比营收下滑。