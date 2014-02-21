美国与加拿大经济指标预测--2月21日-2月28日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 2月17日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月21日(五) 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.1% -0.2% (较上年同期) +1.3% +1.2% 加拿大央行核心CPI(较前月) +0.1% -0.4% (较上年同期) +1.3% +1.3% 1330 加拿大零售销售(较前月) 12月 -0.4% +0.6% 扣除汽车零售销售(较上年同期) 持平 +0.4% 1500 美国成屋销售年率(万户) 1月 468 487 1530 美国ECRI经济领先指标 2月14日当周 -- 132.2 2月24日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月24日(一) -- 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 56.7 1330 美国芝加哥联储全国活动指数 1月 -- 正0.16 1530 美国达拉斯联储制造业指数 2月 -- 3.8 2月25日(二) 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月22日当周 -- +2.5% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月22日当周 -- +3.2% 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 12月 -- +0.1% 1400 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会 12月 地区房价指数(较前月) +0.6% +0.9% (较上年同期) +13.1% +13.7% 未经季节调整20个大都会地区房价指数(较前月) 持平 -0.1% 1500 美国消费者信心 2月 80.1 80.7 1500 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 2月 -- 正12 1530 美国达拉斯联邦储备银行服务业指数 2月 -- 18.1 2月26日(三) 1200 美国抵押贷款市场指数 2月21日当周 -- 380.9 再融资指数 -- 1,644.5 1500 美国新屋销售年率(万户) 1月 41.0 41.4 2月27日(四) -- 美国建筑许可年率(万户) 1月 -- 93.7 1330 加拿大经常帐(亿加元) 第四季 -- 赤字154.7 1330 美国耐久财订单 1月 -0.5% -4.2% 扣除运输的耐久财订单 +0.2% -1.3% 扣除国防的耐久财订单 -- -3.5% 扣除飞机的非国防资本财订单 持平 -0.6% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月22日当周 -- 33.6 四周均值(万人) -- 33.85 续请失业金人数(万人) 2月15日当周 -- 298.1 1600 美国堪萨斯联储综合指数 2月 -- +5 2月28日(五) 1330 加拿大GDP(较前季) 第四季 -- +0.7% GDP环比年率 -- +2.7% 加拿大GDP(较前月) 12月 -- +0.2% 1330 美国实质国内生产总值(GDP) 第四季修正值 +2.7% +3.2% 最终销售 +2.7% +2.8% GDP隐性平减指数 +1.3% +1.3% 个人消费支出(PCE)物价指数 +0.7% +0.7% 核心PCE物价指数 +1.1% +1.1% 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 2月 58.2 59.6 1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 2月终值 -- 81.2 现况指数 -- 94.0 预期指数 -- 73.0 1500 美国成屋待完成销售指数 1月 -- 92.4 成屋待完成销售指数(较前月) +3.5% -8.7% 1530 美国ECRI经济领先指标 2月21日当周 -- -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 [ECI/TWCN (整理 于春红; 审校 李爽)