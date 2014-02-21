《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月21日

*工商时报：

--台湾立法院新会期今日开议，行政院长江宜桦已选定60个优先法案，包括20个财经相关法案全力拚经济；马英九总统也下达动员令，要求两岸服贸协议及示范区条例一定要过关。

--江宜桦在院会中指示金管会及央行持续进行法规松绑检讨，建立人民币回流机制，以利台湾成为人民币离岸中心。对此，金管会已研议双币别股票及双币别ETF(指数股票型基金)多元商品挂牌，其中双币别ETF今年内展现成果。

--台湾工银董事长骆锦明指出，今年台工银将完成并购华票的作业，未来不排除先并购银行，再成立金控，且若可让台工银达成并购的目标，董事长的位置可以换人做。

--双北市（台北市与新北市）五年内买卖的豪宅新成屋被国税局锁定，变相以〞核实认定〞方式来进行实价课税，对豪宅市场已造成严重冲击。业者透露，今年1月公布的新制豪宅税，其实影响不如预期大，但核实认定却对豪宅极具杀伤力。

--大陆对台资租赁公司税法变更，国内金融业者在大陆设立的租赁子公司，有逾11家必须在今年3月底前完成增资。银行局长桂先农透露，大陆最新税务规定要求台资融资租赁公司注册资本额必须达1.7亿人民币，才能继续享有增值税即征即退优惠，原本政策是去年底要生效，透过两岸协商，已延到今年3月底。

--京城银 董事长戴诚志在法人说明会中指出，为了员工、股东、客户，与配合政府鼓励合并的政策，京城银没有放弃购并，且会努力维持每年一定的股利水准。法人推估，去年京城银EPS达3.53台币，高于前年的3.28台币，因此今年股利发放可望不低于去年现金股利1.5台币的水准。

--人民币传统保单最快3月底前核准。保险局主秘施琼华表示，近日已密集举行保单审查会，已审查八家寿险公司的首张人民币保单，现在就等各公司完成补件说明，即可陆续签报核准。据推估，最快3月底前，首批人民币传统保单即可核准问市。

*经济日报：

--台湾工银董事长骆锦明宣布，工银将成立新一代生技投资基金，规模上看20亿台币，除了行政院开发基金（国发基金）将参与，国泰、新光人寿也将投资四成比重，为寿险资金投资生技首例。

--海基、海协20日在湖南长沙举行两岸两会第十次会谈前的工作性商谈，并就两岸自2008年以来所签署的19项协议执行成效进行检讨。台湾方面将就开放陆客来台中转等多项业者关切的具体议题，与大陆相关主管部直接进行商谈，预计21日将有具体结论。

--中央银行表示，中华邮政两岸汇款是采〞代理行〞模式，先〞打包〞给永丰银行，再透过代理行中国工商银行汇往大陆，至少需两天时间，还得内扣人民币30元的汇费、无法全额到汇。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。