版本:
中国
货币新闻 | 2014年 2月 21日 星期五 08:27 BJT

日本股市：日经指数涨幅扩大至2.00%

路透2月21日 - 日股日经指数 周五上涨2%至14,738.74点，东证股价指数 上涨1.76%至1,215.59点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐