《美债周五展望》公债收益率上升，受新债供应和经济不确定性影响

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容略有调整)

* 公债价格因卖压加重而下挫，经济数据有好有坏

* 财政部发售90亿美元TIPS，需求温和

* 美联储买入26.6亿美元2022-2023年到期公债

* 美联储周五将买入10-12.5亿美元2036-2044年到期公债

路透纽约2月20日 - 美国公债收益率周四回升至近期交投区间的高端，因交易商报称投资人卖压加重，且为下周新债供应作准备。

美国公债收益率在过去两周陷于相对狭窄的区间内，因投资人评估近期一系列疲弱的经济数据是否是反映经济放缓，抑或是因恶劣天气造成的暂时性现象。

对经济强度的质疑以及因新兴市场波动带动的避险买盘将公债收益率拉低至一些分析师认为的合理值之下。

法国巴黎银行利率策略师Aaron Kohli表示，10年期公债收益率处于目前水准“一方面是因新兴市场危机，一方面也是因经济数据令人失望...美国经济数据意外疲弱令收益率较应有水准低很多。”

法国巴黎银行认为指标10年期美国公债收益率 合理值在3.00-3.25%，目前报2.76%。

周四公布的数据有好有坏，上周初请失业金人数小降，1月消费者物价指数(CPI)小升。大西洋沿岸中部地区2月制造业调查指数降至一年最低，而另一全国性的制造业活动指数则升至近四年最高。

投资人将关注周五公布的成屋销售数据，但他们表示预计下周二出炉的消费者信心数据对市场的影响会更大。

周四，五年期和七年期公债表现最差，因下周将有这些新债供应。

美国政府周四公布，下周将发售960亿美元新债，包括320亿美元两年期公债、350亿美元五年期公债和290亿美元七年期公债。

五年期公债价格 跌4/32，收益率报1.55%，周三尾盘报1.51%，七年期公债价格 跌3/32，收益率由2.16%升至2.19%。

周四股市上涨，也影响了对美国公债的需求。

美国财政部周四发售了90亿美元30年期通膨保值债券(TIPS)，得标利率为1.495%，较标售前二级市场交易的收益率高约2个基点。

标售吸引的需求相对较低，投标倍数为2.34，为2010年2月再度推出该年期TIPS以来最低。但间接投标得标达56%，表现强劲。

周四，美联储买入26.6亿美元2022-2023年到期公债，周五还将买入10-12.5亿美元2036年至2043年到期公债。(完)

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