《台湾重要政经日程》--2月21日

===================今日重要政经消息=============================
2/21(五)
--立法院新会期开议，江宜桦院长施政备询。
--09:00 第九届两岸产业共同市场论坛。
--央行标售103/5期30年期公债，金额预定300亿台币，26日发行。
--央行标售103-3期国库券，天期273天期，金额预定250亿台币；另也将标售两年期存单，金额100亿台币。
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2/24(一)
--16:00 经济部公布1月工业生产指数，12月为较上年同期升5.07%。
2/25(二)
*--10:00 台湾经济研究院经济情势记者会。
--央行标售103/6期10年期公债，金额400亿台币，3月3日发行。
--16:10 央行公布1月M2年增率，12月为年增5.75%。
2/26(三)
--08:30 1月经季节调整失业率，上月为4.12%。
--10:30 仲量联行不动产高峰论坛。
--13:30 日盛银行、关贸网路金贸通研讨会。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
3/3(一)
--12:00 群益投信记者会。
3/5(三)
--08:30 2月消费者物价指数年率，1月为年增0.76%。
--16:10 央行公布2月底外汇存底，1月底为4,169.35亿美元。
3/7(五)
--16:00 财政部公布2月出口金额，1月较上年同期跌5.3%。
3/12(三)
--理柏基金奖颁奖典礼。
*3/20(四)
--16:00 经济部公布2月外销订单金额年变动率，上月为年减2.8%。
3/26(三)
--央行标售103-4期国库券，预计金额250亿台币，天期364天期。27日发行。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
*5/20(二)
--16:10 台湾央行公布第一季经常帐/国际收支。去年第四季经常帐顺差171.4亿美元。
6/2(五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完)
(记者 高洁如; 审校 曾祥进)