中国经济：必须积极推进存量债务重组，终止“僵尸”信用--专家

路透北京2月21日 - 中国经济增长对信用和债务的依赖性越来越强化。在中国社会科学院教授刘煜辉看来，未来中国宏观政策考虑的方向并不是要关死流动性闸门，而是如何让流动性流向效率的部分，因此必须积极推进庞大存量债务的重组，终止“僵尸”信用。

他在上海证券报周五撰文指出，2012-2013年每年中国债务率上升都在15-16个百分点，如果按照这个速度增长下去，到2016年非金融部门债务率就会达到GDP(国内生产总值)的250%左右，这恐怕是仅次于日本的债务水平。

“在未来两三年，中国可能要考虑有序地允许以下三件事情的发生：一是要允许‘僵尸’企业关厂和破产退出；二是要允许不具备经济合理性的地方在建项目下马缓建，甚至停建，”他说，第三是要允许“僵尸”信用终止，积极支持银行进行坏账的清理和核销。

刘煜辉指出，现在的状态是大量的增量资源被无谓地消耗在这三个方向，虽然终止“僵尸”信用的后果是经济短期下行的力度加大，资产价格的下跌，但应对这种状态的政策空间非常充分。

“如果‘僵尸’信用真进入‘破’的状态，宏观政策空间反而豁然开朗，”他说，譬如可以强化资本项管制，可考虑“类托宾税”政策，防止短期资本大进大出。

同时，可以迅速松绑汇率管制，增强弹性，使中国完整工业链重新获得动力；甚至可以实施某种程度的量化宽松，从而降低整个债务体系滚动的成本。

中国1月社会融资总量达到2.58万亿元人民币，明显超过此前市场预期。同时，一系列景气调查显示，中国制造业和服务业活动出现了降温，意味着经济增长对信用和债务的依赖性越来越强化。

**如何平衡改革和增长的关系是关键**

刘煜辉指出，改革对短期经济增长既有正面影响也有负面影响，现实中可能会出现改革对增长速度的正向影响不能对冲掉负向影响，在某些时间段不能形成一种“无缝对接”的效果，从而在改革前期出现经济下行压力比较大，这是非常正常的，也应是预期之中的。

“中国现在最应该避免的是：为了保增长把减杠杆推迟了（甚至进一步被动累积杠杆），而对经济增长正向效果（加需求、增效率）的结构性改革没有跟上，我们就浪费了改革最好的时机，”他说。

“如何平衡改革和增长的关系是未来宏观政策的关键，”刘煜辉称。

他认为，目前不应过分担心就业，关键是要提高就业与增长的弹性。他分析指出，从劳动力供给看，2012年中国15-59岁劳动年龄人口的绝对数首次出现下降，下降了345万；未来10年每年下降400-600万，也就是说中国的人口红利的窗口关闭了，所以每年的新增就业中有300-400万人只是“填坑”。

而且，从劳动力需求看，经济吸收就业的能力并不疲弱：尽管经济增速在放缓，但2013年前九个月新增就业1,066万人，超过全年就业计划，到年底接近1,300万人，这说明由于服务业增长很快，目前经济增长与就业弹性可能正处于上升趋势。

“由于中国现代服务业未来的成长空间巨大，可以预计这种弹性的增长还会持续很长时间，”他说，如果一个百分点的GDP增速所带动新增就业的人数从150万提高到200万，“中国未来可能只要5%-6%的增速就可以实现就业目标。”