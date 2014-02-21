《中国报摘》--其他报纸重要消息2月21日

**上海证券报**
--全国股转系统董事长杨晓嘉表示，在现有642家企业挂牌基础上，预计今年挂牌企业数量超过1,000家，今年将推出公司债、可转债、优先股等新型融资工具，为挂牌公司提供多元化的融资选择。
--记者获悉，央行已将2014年信贷政策工作意见下发给各分支机构及各银行业金融机构。央行明确，今年要切实发挥信贷政策导向，更好地支持转方式调结构，服务实体经济发展，并提出要进一步做好信贷政策导向效果评估工作，增强各银行业金融机构对央行信贷政策的响应力。
--保监会近日下达通知规范高现金价值产品，明确自1月1日起，保险公司高现金价值产品年度保费收入，应控制在公司资本金的两倍以内，超过部分最低资本要求将予以提高，具体标准由保监会另行规定。
-- 近日央行有关会议上，央行有关人士称，对于上海自贸区拟建立的自由贸易账户体系问题，希望通过该账户能够实现本外币的统一管理。资本可兑换的长期目标应该是本外币统一建立一个跨境资金流动管理体系。
--广发证券首席经济学家刘煜辉撰文指出，未来中国宏观政策考虑方向并不是要关死流动性闸门，而是如何让流动性流向效率的部分，中国须积极推进庞大的存量债务的重组，在未来两三年，可能要考虑有序允许僵尸”企业关厂和破产退出、不合理地方在建项目下马缓建停建及信用市场违约等发生。
--汇丰银行大中华区首席经济学家屈宏斌撰文称，预计2014年中国GDP增速7.4%，改革红利释放将有助于推动2015年经济增速升至7.7%。通胀压力温和，财政和货币政策保持稳定。考虑外需可能好于预期以及房地产投资仍可能保持强劲，2014年的GDP预测主要面临上行风险。
**第一财经日报**
--北京银行 就该行主管金融市场部副行长赵瑞安被市场质疑，涉嫌内幕交易一事，公告称，赵瑞安春节前已表达增持，并在2月13日提交申请，称将在2月17日-21日增持股票，且并不知情与小米科技的合作内容。
**21世纪经济报 道**
--记者获悉，春节前有股份制银行通知，暂停办理房地产夹层融资业务和房地产供应链金融业务，普通房地产开发贷款等未包含在内，相关通知表示，严控总量，确保总量不增加。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。