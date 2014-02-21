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货币新闻 | 2014年 2月 21日 星期五 09:23 BJT

全球经济：美国将在G20会议中促进采取成长策略与税赋改革--美财长

路透悉尼2月21日 - 美国财长杰克卢周五称，全球经济成长依然不均衡且远低于潜在水准，他呼吁20国集团(G20)采取提振经济成长的政策。

杰克卢在G20会议之前的记者会上表示，另一个优先要务是税务改革，包括国与国之间自动分享税务讯息。G20会议将在本周末举行。(完) (编译 李婷仪 审校 石冠兰)
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