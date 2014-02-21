国际油市：美国原油期货持于102美元上方，料将连续第六周上涨

美国能源资料协会(EIA)周四发布的数据显示，美国上周原油库存增加近100万桶至3.62亿桶；库欣的库存减少173万桶，表明大量供应正在流向美国墨西哥湾沿岸地区。

南苏丹主要石油产区的首府Malakal周四呈政府军和叛军割据的状态。该国石油部一名官员对路透表示， 即便在叛军袭击Malakal之前，该国每日的原油产量已经下降约三分之一至17万桶左右。

委内瑞拉安全部队和示威者周四在街头发生冲突。抗议活动已经升级为反对总统马杜罗领导的政府。

产业官员和交易商表示，石油产业希望挪威能额外供应足够的原油来参与布兰特原油期货的定价，因为其他方案的风险太多，这些方案中包括把俄罗斯和尼日利亚原油加入布兰特原油定价体系。

一名美国官员称，就算伊朗与六大国达成一项长期核计划协议，其中包括放松国际制裁的内容，但美国对伊朗单方面的石油禁运预计将继续实行。(完)

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