国际油市：美国原油期货持于102美元上方，料将连续第六周上涨

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
美国能源资料协会(EIA)周四发布的数据显示，美国上周原油库存增加近100万桶至3.62亿桶；库欣的库存减少173万桶，表明大量供应正在流向美国墨西哥湾沿岸地区。
南苏丹主要石油产区的首府Malakal周四呈政府军和叛军割据的状态。该国石油部一名官员对路透表示， 即便在叛军袭击Malakal之前，该国每日的原油产量已经下降约三分之一至17万桶左右。
委内瑞拉安全部队和示威者周四在街头发生冲突。抗议活动已经升级为反对总统马杜罗领导的政府。
产业官员和交易商表示，石油产业希望挪威能额外供应足够的原油来参与布兰特原油期货的定价，因为其他方案的风险太多，这些方案中包括把俄罗斯和尼日利亚原油加入布兰特原油定价体系。
一名美国官员称，就算伊朗与六大国达成一项长期核计划协议，其中包括放松国际制裁的内容，但美国对伊朗单方面的石油禁运预计将继续实行。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红/徐文焰；审校 龚芳/于春红)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM