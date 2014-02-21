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货币新闻 | 2014年 2月 21日 星期五 12:52 BJT

新债招标：台湾30年期公债103/5得标利率2.23%，略低于市场预期

路透台北2月21日 - 台湾央行周五表示，财政部委托标售的30年期公债103/5 得标利率为2.23%，略低于市场预期。

先前路透调查显示，本期公债得标利率预估中值在2.25-2.30%间，最低预估在2.22%，最高在2.35%。

交易商竞标部分公告发行额为300亿台币。投标总额701亿台币，投标倍数为2.34倍，高低于上次30年期增额公债102/9R的1.98倍。

各行业的得标比重方面，银行业得标比重9.33%、证券业39.0%、保险业51.67%、票券业0%。(完)

台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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