港报财经评论：国企改革，大势所趋--信报2月21日

国企改革，大势所趋/林瑞芬

汇丰中国2月份制造业采购经理人指数（PMI）初值48.3，为七月以来新低，亦低于1月份终值49.5，昨打击港股收市跌1.19%，收22,394；成交额711亿港元。不过，同一个数据，对中、港股市的打击不同，上证昨收报2,138，只是微跌了0.18%。综合原因，一来是1月、2月份往往受春节季节性因素影响，未必是真实。二来，由中石化 揭开了国企大改革的序幕，中石化及中石油 两桶油急升顾全了大局。三来，SHIBOR隔夜至3个月的息率昨均下降，隔夜的跌穿2%，为11个月以来新低。目前市场资金面松，也是支持中国内地股市靠稳之诱因。

美国的纳斯达克指数周内曾冲破1月高位，再冲高。外围科技股仍然风起云涌，大众热玩的手机游戏Candy Crush Saga开发商King Digital Entertainment终计划于美国上市，Facebook又刚以天价190亿美元收购了WhatsApp。若据巴克莱研究报告指，这大约是每用户价值约42.22美元，目前每用户只产生0.99美元收入，究竟Facebook是否出天价，有待历史证明。当年，Google也被指是以天价收购youtube，但随着youtube的成功，现在谁敢说是天价！二来，Facebook今次收购都是出40亿美金，其余都是印公仔纸，趁纳指指数高，利好科技股估值，Facebook又似乎不犯本。

不过，由于Facebook与ＷhatsApp已合作，强强联手，腾讯 未来拓海外就更难，一是死守中国继续做强，一是拓新兴市场。腾讯昨收564.5港元，跌3.09%，全日成交额48.6亿港元，抛空额为7.96亿港元，占其交易股额约16.4%。技术上，短线似乎真的要抖抖，但大趋势强调守稳50天平均线500港元的话，仍然难以估顶！

先有濠赌股回吐，现受续牌期约之困，难望有升。强势股少一只脚，腾讯暂亦见股价整固，港股反弹受制下降轨近22,700而回也颇合理。技术上，按恒指30分钟图示，即市主要关键是22,400左右的上升支持轨，如失守，进一步回试22,200左右裂口位。(B05)

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规范内银流动性影响微/余少文

中国2月制造业PMI初值远低于预期，累及国企指数再跌穿10,000点。至于银监会进一步规范银行流动性风险，当中流动性覆盖率到2018年达100%，料对内银股影响有限。国企指数昨日开市后一度高见10,197点，但随后45分钟内曾急回326点，低见9,870点，最后跌79点或0.8%，收报9,978点，成交额增加至196亿港元，当中64亿港元来自中国石化 和中国石油 ；而红筹指数跌50点或1.2%，收报4,219点，成交额52亿港元。

大市急回主要是因汇丰编制的中国制造业PMI初值差于预期，2月只有48.3%，较预期低1.2%，令人担心中国内地制造业不景。但2月初是新春假期，数字下跌是预期的事，只是数字差过预期而已，但与此同时亦质疑PMI初值的准确性，加上工厂在新春假期后复工，不排除PMI终值对比初值会回升。乐观是3月初公布终值时，会成为大市反弹藉口。

至于昨日逆市造好兼大成交的中石化，其表示开放成品油销售业务，或掀起中国内地国企改革潮，不排除相关改革会陆续有来。只是中石化开放的下游业务，不少民企早参与，反而是上游业务有待突破，惟反映中国可能在两会过后继续为国企改革开绿灯，或为大市走高的藉口。除了重申商业银行贷存比率不能高于75%要求外，银行流动性比例亦不能低于25%，流动性覆盖率到2018年底要达到100%，今年底先到达60%，然后逐年递增10%。

根据已上市的10间内银股去年上半年指标并没有提及流动性覆盖率，但公布的流动性比率则全数达标，平均值为40%，最高是建设银行 的51.9%，四大行最低是工商银行 的31.8%，至于十二行最低则是光大银行 的27.6%，难怪光行急于上市集资，相信全年的流动性比率可以回升。

不管如何，相信流动性覆盖率对内银股的影响有限，尤其四大行，因为分期递增比率下，中小内银股有时间去改善，但市场最关心是执行长达19年的75%贷存比率，仍然维持不变。银监会表示会不断完善贷存比率的监管考核办法，及推动商业银行法，但全国人大财经委员会副主任吴晓灵曾表示，贷存比率的控制和贷款规模的控制，这两项指标侵蚀了商业银行的金融自主权，商业银行资产负债管理自主权的缺失扭曲了市场行为，建议修订商业银行法第39条，用流动性覆盖比率和净稳定资金比例替代75%的贷存比例。(B06)