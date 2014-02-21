港报财经评论：耶伦要改加息门槛--经济日报2月21日

耶伦要改加息门槛/习广思

联储局议息声明提到有成员主张趁早加息，美股回落，反弹力减弱。其实，乌克兰引起的东欧国家政经动荡，存在风险更大。其次，2月汇丰中国PMI跌至48.3，是自去年7月以来最低水准。两项消息都应验了外资不看好的投资者的忧虑，新兴市场危机未散，增长进一步放慢。港股走势转弱，恒指反弹至50天线后回落，大市成交额711亿港元，连日反弹可能就此结束，尤其是50天线正在下坠。大市方面，医药股强势持续，一是中国内地A股炒作两会政策，可能会有行业并购的利好消息，二是周三晚纳斯特中资医药股因并购消息而急涨，德海尔医疗升34%，泰和诚医疗升11%。

港股方面，四环 、康哲 、复药 续见新高，小型医药股乱炒一通，武夷药业 急涨15%。医药及科技是近期股市大热，在中美市场，近日均见科网股有调整压力，反而医药股憧憬不断，或炒作至两会为止。留意A股早段有反弹，理由是国企改革憧憬升温。中石化 启动业务重组，将引入民营资本（最多30%），可谓是国企改革的第一炮。

其次，珠海格力集团转让49%国有股权，有传耶鲁大学基金有意接货。再有消息指出，广东国企改革方案或在上半年出台。在两会前夕出现这些转变，无疑叫市场对国企改革有期待。昨天中石化H股股价从低位急涨9.4%，系内多只股份显着上升。申银万国指出，实力较强、效率较低、垄断行业的国企或率先改革。昨日A股创业板回落，资金短期或回流主板，在大价股中寻宝。

美国联储局议息声明内提到两点，一是缩减买债方向及步伐不变，二是委员会有意改变加息门槛的前瞻指引。大部分成员同意，如果经济前景没有明显转变，应该令市场清楚地预计，在未来每次议息会议上，都会额外再缩减买债100亿美元。除非经济急速或明显地转差，否则3月再缩减买债的机会很高，而且耶伦不喜欢叫市场估估下。

联储局缩减买债步伐不变，值得留意的是，耶伦叫新兴市场自保，联储局制定退市政策是为美国，而非为其他国家。耶伦在听证会上说了，在议息会议上说了，本周末在悉尼G20会议上大有可能再说一遍，因为其他国家会追问退市政策。如是看，联储局对退市之路颇为坚定，缩减买债在下半年完成，再维持低息。至于加息时间，暂时乐观预期在2015年。这条路线是假设经济如联储局预期般发展。(B01)

................................................................

欧罗走势极反覆/苏子

上月欧罗兑美元以大阴烛在1.35美元心理关口及100月SMA支持以下收市，但踏入本月后，上月的1.3485美元收市价已差不多是本月低位所在，到前天更一度升至1.3773美元高位，尚差2点子便可以触及上月1.3775美元高位，但可惜汇价却未能趁势突破此高位阻力创今年新高。昨天欧洲市更受到德国公布的1月PPI数据较去年同期出现近4年来最大跌幅影响，结果欧罗兑美元汇价即时掉头急挫，并失守1.37美元支援关口，暂时最低曾见1.3684美元，而此低位与目前日线一目均衡图云雾区底部支持、10天SMA支持及本月11日的1.3683美元高位阻力相若，若守稳不宜看淡。

目前欧罗兑美元的走势可说是阴阳怪气，汇价虽然于上月低收，但本月却可以完全抹去上月所有跌幅；正当不少投资者相信汇价有望突破上月高位之际，但这时汇价却又可以出其不意地掉头急挫。这种极度反覆的走势可说是玩死大量汇市投资者。如果昨晚欧罗兑美元可以进一步下挫并明显在上述的支持位以下收市，预料汇价有机会见短期重要顶部，投资者宜顺势建立欧罗兑美元短仓。反之，若昨天欧洲市的跌势原来只属短暂性质，到收市时汇价已明显回升至昨天亚洲市的开市价以上，则汇价仍然存在成功突破今年的高位并挑战去年高位的可能。

由于目前欧罗兑美元正处于极为反覆的阶段里运行，如此反覆的走势理论上对那些采取上落市策略的短线投资者较为有利。问题是，大家不知汇价会何时结束这种反覆难测的上落市走势，因为一旦结束，汇价将会快速步入单边市况，使那些站错边并认为大市仍未摆脱上落市而不肯果断止蚀的汇市投资者损手。若昨晚欧罗兑美元可以抹去欧洲市大部分跌幅，到收市时更明显脱离全日低位，小心汇价随时会摆脱已持续多时的上落市走势，并会以单边市形式向上突破去年的高位并挑战1.4美元心理关口。(B12)