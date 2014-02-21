美国个股：特斯拉汽车执行长证实曾与苹果对话，但不可能交易-彭博电视

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透底特律2月20日 - 特斯拉汽车(Tesla) 执行长Elon Musk周四向彭博电视证实，该公司曾经与苹果“对话”，藉此回应苹果对这家电动车制造商感兴趣的揣测。
不过Musk不愿对相关对话多做描述，包括是否谈及收购的可能等等。他补充称，Tesla“极不可能”会被任何一家公司给买下。
当被问及是否会卖掉公司时，Musk回答彭博电视称，“我们必须高度专注于创造出极具魅力的大众市场电动车。”
他说，“我对任何收购前景都会非常关切，因为无论收购者是谁，这样的假想让我们无法专注于上述任务，而这个任务一直是驱动特斯拉前进的目标。”
旧金山纪事报(San Francisco Chronicle)周日报导，苹果企业并购负责人Adrian Perica去年曾与Musk会面。 该报导协助特斯拉股价大涨，尽管部份分析师不预期会达成交易。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM