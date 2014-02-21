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货币新闻 | 2014年 2月 21日 星期五 10:03 BJT

全球经济：中国日本和欧洲需要关注推动国内经济成长--美财长

路透悉尼2月21日 - 美国财政部长杰克卢周五称，中国、日本和欧洲需要关注推动国内经济成长，以帮助全球经济恢复平衡。

杰克卢在本周末G20会议之前的金融会议上表示，被称为“安倍经济学”的日本经济改革已经取得进展，但还有更多任务需要完成。

在问及中国影子银行业风险时，他表示中国经济的庞大规模意味着中国政府有能力处理任何风险。(完) (编译 朱晓军；审校 张荻)
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