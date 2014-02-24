《中国债券市场每日交易备忘》--2月24日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国开行 114亿元人民币铁路专项信贷资产支持证券(ABS，浮息)下午14:00-15:00招标 华泰证券 30亿元人民币87天期短期融资券招标(主体评级AAA)，中行和农行等承销 江苏中南建筑产业集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，光大银行主承 天宝股份 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，平安银行和国开行主承 国电集团82亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和国开行主承 美克投资集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，国开行主承 山东矿机 3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中国银行主承 青特集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，华夏银行主承 北京首都农业集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，北京银行和民生银行主承 中国北车 20亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，国开行和中信银行主承 ============================================================================= 二、新债上市： 大唐集团50亿元六个月期超短融011411002，票面利率5.40% 五矿集团30亿元六个月期超短融011433002，票面利率5.45% 渤海证券9亿元三个月期短融1490021，票面利率5.54% 财通证券3亿元三个月期短融1490036，票面利率5.50% 潍坊滨城投资开发公司8亿元七年期固息债1480031，票面利率8.59% 浙江恒逸集团10亿元一年期短融041453019，票面利率6.80% 陕西煤业化工集团30亿元一年期短融041455005，票面利率5.90% 江苏洋河集团20亿元一年期短融041454010，票面利率5.70% 天津航空4亿元一年期短融041469005，票面利率6.10% 山东金茂纺织化工集团10亿元五年期中票101464003，票面利率9.00% ============================================================================ 三、缴款： 财政部280亿元七年期续发固息国债140003，发行价100.86元 进出口银行60亿元投资人选择权五年期(3+2)固息债140309，票面利率5.2613% 国开行50亿元固息增发债(剩余期限逾三个月)110234，发行价102.85元 东海证券10亿元三个月期短融1490037，票面利率5.29% 东兴证券6亿元三个月期短融1490038，票面利率5.23% 六盘水开发投资16亿元七年期固息债1480033，票面利率7.50% 福建泉州江南高新产业园开发建设公司10亿元七年期固息债1480042，票面利率7.40% 江西高速公路投资集团10亿元六个月期超短期融资券 山东高速集团15亿元九个月期超短融 中信股份20亿元六个月期超短融 南京化学工业园4亿元一年期短融 五洋建设集团3亿元一年期短融 东海证券10亿元三个月期短融 东兴证券6亿元三个月期短融 中国北车30亿元一年期短融 安徽皖北煤电集团10亿元一年期短融 深圳茂业商厦7亿元三年期中票 锦州华信资产经营集团10亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 五矿股份20亿元六个月期超短融011361006到期兑付，票面利率4.80% 北方联合电力10亿元一年期短融041359010到期兑付，票面利率4.35% 浙江省旅游集团3亿元一年期短融041359011到期兑付，票面利率5.00% 湖南高速公路建设开发总公司19亿元一年期短融041360009到期兑付，票面利率4.45% 大连海洋渔业集团5亿元一年期短融041361009到期兑付，票面利率4.59% 河北信息产业投资集团2亿元一年期短融041361010到期兑付，票面利率5.00% 港中旅集团20亿元三个月期超短融011340004到期兑付，票面利率5.90% 太阳纸业 5亿元三年期中票1182035到期兑付，票面利率5.60% 中粮集团50亿元三年期中票1182036到期兑付，票面利率4.78% 浙江能源集团47亿元五年期固息债098014到期兑付，票面利率3.98% 农业发展银行150亿元三年期固息金融债110403到期兑付，票面利率3.88% 渤海证券7亿元三个月期短融1390113到期兑付，票面利率6.50% 长江证券20亿元三个月期短融1390114到期兑付，票面利率6.80% 中国石化 35亿元10年期固息债048001到期兑付，票面利率4.61% 北京基础设施投资公司30亿元三年期中票1182042到期兑付，票面利率4.87% 11国开08 110208付息 11进出01 110301付息 11渝富债 1180029付息 11临汾投建债 1180030付息 11广西农垦债 1180031付息 11东航MTN1 1182037付息 12中石油03 1280017付息 12中石油04 1280018付息 12浙五金债 1280019付息 12辽方大债01 1280020付息 12辽方大债02 1280021付息 12皖交投MTN1 1282038付息 13附息国债18 130018付息 13津广成债 1380060付息 13建湖债 1380061付息 13厦门杏林债 1380062付息 13德清债 1380063付息 13辽渔MTN1 1382057付息 13江阴公MTN1 1382058付息 13闽投MTN1 1382059付息 13中石油MTN1 1382060付息 13富通MTN1 1382061付息 05国开28 050228付息 10陕煤化MTN1 1082021付息 11国开09 110209付息 11鹰投债 1180032付息 11粤云浮债 1180033付息 11鑫泰债 1180034付息 11闽漳龙MTN1 1182038付息 11鸿达MTN1 1182039付息 12附息国债04 120004付息 12附息国债15 120015付息 12进出02 120302付息 12晋江能源债 1280022付息 12九城投债 1280023付息 12铁道MTN1 1282039付息 12荣盛MTN1 1282040付息 09皖能源债 098015付息 11附息国债05 110005付息 11国开10 110210付息 11武进经发债 1180035付息 11浙商债 1180036付息 11天威MTN1 1182040付息 11昆钢MTN1 1182041付息 11太钢MTN1 1182043付息 11阳煤MTN1 1182044付息 12华强MTN1 1282041付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国财政部长楼继伟表示，中国需高质量的经济增长，目前关注焦点是降低通货膨胀率和促进就业，而非增 长。 --尽管中国还没有公布新的一年经济增长目标，但央行行长周小川表示，中国将致力于平衡国内生产总值(GDP) 增长、结构改革和稳定之间的关系。7%-8%的增长速度不仅适合于中国，也有利于促进全球经济增长。 --中国央行副行长兼外汇管理局局长易纲日前称，一个国家受外部冲击影响的程度主要取决于该国的基本面， 近期新兴市场表现分化，中国尚未看到资本流出的情况；汇率改革有利有弊，但总体上利大于弊。 --中国证券报周一引述消息人士称，证监会近日召集基金公司负责人开会，会议内容涉及提示货币基金风险、 对货币基金参与短期债券投资征求意见等；近期监管层可能发出关于货币基金风险提示的通知。 今日公布2013年国民经济和社会发展统计公报 今日公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 边竞; 审校 康熙泽)