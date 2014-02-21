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货币新闻 | 2014年 2月 21日 星期五 09:52 BJT

芝加哥期市：小麦期货走坚，三周涨幅已超过10%

美国农业部预计2014/15年美国大豆种植面积将为创纪录高位的7,950万英亩，较2013年高出300万英亩，但低于市场预估。

巴西东北部各州天气乾燥抑制了作物生长，而国内其他地区的降雨令收割放缓，这些忧虑增加了对大豆期货的支撑。

美国农业部表示，预计玉米种植面积将降至9,200万英亩，美国农户今年将把土地用于种植八种主要农作物。

天气预报称下周美国中西部将恢复寒冷天气，支撑了小麦期价。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 616.25 0.00 +0.00% -0.64% 579.13 75

CBOT玉米 456.00 0.25 +0.05% +0.50% 436.34 83

CBOT大豆 1358.50 0.25 +0.02% +0.31% 1310.05 68

CBOT稻米 $15.76 $0.00 +0.00% -0.60% $15.52 63

美国原油 $102.74 -$0.01 -0.01% -0.55% $97.48 79

汇率

欧元/美元 $1.372 $0.000 -0.02% -0.12%

美元/澳元 0.898 -0.002 -0.23% -0.14% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰/于春红; 审校 石冠兰/戴素萍)
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