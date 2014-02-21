芝加哥期市：小麦期货走坚，三周涨幅已超过10%

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
美国农业部预计2014/15年美国大豆种植面积将为创纪录高位的7,950万英亩，较2013年高出300万英亩，但低于市场预估。
巴西东北部各州天气乾燥抑制了作物生长，而国内其他地区的降雨令收割放缓，这些忧虑增加了对大豆期货的支撑。
美国农业部表示，预计玉米种植面积将降至9,200万英亩，美国农户今年将把土地用于种植八种主要农作物。
天气预报称下周美国中西部将恢复寒冷天气，支撑了小麦期价。
-----------------------------0121GMT---------------------------------------
合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 616.25 0.00 +0.00% -0.64% 579.13 75
CBOT玉米 456.00 0.25 +0.05% +0.50% 436.34 83
CBOT大豆 1358.50 0.25 +0.02% +0.31% 1310.05 68
CBOT稻米 $15.76 $0.00 +0.00% -0.60% $15.52 63
美国原油 $102.74 -$0.01 -0.01% -0.55% $97.48 79
汇率
欧元/美元 $1.372 $0.000 -0.02% -0.12%
美元/澳元 0.898 -0.002 -0.23% -0.14% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰/于春红; 审校 石冠兰/戴素萍)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM