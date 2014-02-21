《焦点》新兴市场动荡，驱动投资回流欧元区二线国家

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
* 新兴市场动荡推动投资者调整资产组合
* 此前撤离欧元区二线国家的投资者回归
* 欧元区增长前景改善，支撑对该地区资产的需求
* 西班牙和意大利债券成为主要受益者
路透伦敦2月20日 - 南欧国家和曾经风光无限的新兴经济体命运发生了逆转，吸引全球基金抛弃新兴资产，回归两年前撤离的欧元区市场。
乌克兰暴乱升级以及尼日利亚央行总裁遭到停职的新闻，在周四打击了新兴市场资产。与此同时，一度被视为欧元区债务危机焦点的西班牙长期借款成本则大降至2008年以来低点。
“可能是在2013年底和2014年初，我们注意到资金离开新兴市场并进入欧元区二线国家，”富国银行旗下First International Advisors的常务董事Peter Wilson称。
Wilson的基金超配西班牙和意大利政府公债，近期还增持了较长期债券。他们坚信其收益率(殖利率)足以弥补风险。
欧元区的五个二线国家今年有望取得经济增长，结束多年的衰退以及巨额债务疑虑引发的资本逃离。这些国家包括西班牙、意大利、希腊、葡萄牙和爱尔兰。
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM