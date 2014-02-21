《焦点》新兴市场动荡，驱动投资回流欧元区二线国家

* 新兴市场动荡推动投资者调整资产组合

* 此前撤离欧元区二线国家的投资者回归

* 欧元区增长前景改善，支撑对该地区资产的需求

* 西班牙和意大利债券成为主要受益者

路透伦敦2月20日 - 南欧国家和曾经风光无限的新兴经济体命运发生了逆转，吸引全球基金抛弃新兴资产，回归两年前撤离的欧元区市场。

乌克兰暴乱升级以及尼日利亚央行总裁遭到停职的新闻，在周四打击了新兴市场资产。与此同时，一度被视为欧元区债务危机焦点的西班牙长期借款成本则大降至2008年以来低点。

“可能是在2013年底和2014年初，我们注意到资金离开新兴市场并进入欧元区二线国家，”富国银行旗下First International Advisors的常务董事Peter Wilson称。

Wilson的基金超配西班牙和意大利政府公债，近期还增持了较长期债券。他们坚信其收益率(殖利率)足以弥补风险。