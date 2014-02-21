台湾债市：主要公债殖利率盘初微扬，市场观望30年券103/5标债结果

东南亚股市：收高，受全球市场乐观氛围提振

路透4月26日 - 东南亚股市周三在下午动能增强，受全球市场正面人气的推动，在此之 前围绕法国的政治不确定性减弱，美国上市公司公布的业绩强劲，而且特朗普也将公布减税 计划。 美国股市纳斯达克指数周二触及纪录高位，道指和标普500指数逼近近期峰值，因企业 季报强劲凸显美国公司的体质。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 一度上涨0.55%至2015年6月来最高， 目前上涨0.3%，有望连续第五日上扬。 印尼股市 涨幅最大，收高0.8%，开盘曾触及新高。 数据显示第一季流入印尼的外国直接投资增速创下至少五年来最慢，投资者未予理会。 菲律宾股市 脱离稍早的跌势收高0.3%，受外资买盘的提振。 新加坡股市 上涨0.3%，云顶新加坡 上涨3.7%，星展集团控股 收高0.6%。 数据显示新加坡3月工业生产较上年同期成长10.2%，增幅大于市场