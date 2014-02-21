台湾债市：主要公债殖利率盘初微扬，市场观望30年券103/5标债结果

路透台北2月21日 - 台湾主要公债殖利率周五盘初续随美债微扬。交易员称，由于30年期公债103/5标售结果即将出炉，早盘市场气氛偏向观望，主流券殖利率仅随美债窄幅波动。
他们指出，30年券天期较长，主要买盘来自寿险业，惟103/5发行前交易苦无成交记录可供参考，交易商较难预估大型寿险落标的利率区间；标债变数当前，料主流券殖利率将在狭幅区间偏升整理。
“ 这次103/5发行前交易都没成交，很难猜会标在哪?”一位证券台债交易员称。
路透调查显示，台湾周五午间标售的30年期公债103/5期 得标利率将落在2.25-2.30%。
美国公债收益率周四回升至近期交投区间的高端，因交易商报称投资人卖压加重，且为下周新债供应作准备。指标10年期公债 收益率报2.76%，周三尾盘报2.74%。
交易员观察市场最新动态：
* 美国10年债殖利率亚洲早盘交投在2.75%附近徘徊。
* 五年券103/4及10年券103/6盘初殖利率续随美债持续小幅走高。
* 市场观望午间30年期公债103/5标售结果出炉，标债前料主流券殖利率窄幅波动。
中午开标前预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/4：1.085-1.095%
* 10年公债103/6发行前交易：1.60-1.61%
本地时间10:04时最新报价：
* 五年公债103/4殖利率微幅走扬0.69基点至1.0878%
* 10年公债103/6殖利率在发行前交易走高1.59基点报1.6084%。
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(记者 詹静宜；审校 张喜良)