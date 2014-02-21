意大利金融：银行业为质量检查清理坏帐，暴露出更大资本缺口

坏帐是意大利银行业者一大头痛问题，因该国经济疲软导致违约增加。坏帐损及获利，同时使信用紧缩恶化，从而阻碍经济复苏。

12月不良贷款(NPL)升至创纪录的1,560亿欧元(2,139.2亿美元)，是2010年同期水准的两倍。银行业者已经注销了这些贷款中的760亿欧元，有部分是为了回应意大利央行的要求；意大利央行强迫银行业者自2012年底开始提拨更多坏帐准备。

但坏帐专家认为，银行业者至少需要进一步减计200-250亿欧元坏帐，才能让那些专精于不良债务的买家从银行接手。

“当前的问题在于就算打消50%坏帐之后，坏帐总值仍过高。他们需要再将坏帐降个200-250亿欧元，”Finanziaria Internazionale结构融资主管Andrea Perin表示，该公司专精于有价证券化及不良资产投资。

产业坏帐成为沉重负担，部分反映出其地位较西班牙及爱尔兰同业稳固的观点；西班牙及爱尔兰的援助方案，皆要求成立国家支持的坏帐银行以吸纳银行业者有毒资产。和爱尔兰及西班牙不同的是，意大利并没有房地产泡沫。

不过金融危机期间意大利工业产出萎缩约四分之一，经济中的骨干、数以千计中小企业关门大吉。

权威智库Prometeia预期，2016年之前坏帐将持续升高，尽管意大利经济呈现复苏初步迹象。

地产公司Prelios 旗下管理银行不良贷款的Prelios Credit Servicing主管Riccardo Serrini表示，这些坏帐需要更大幅度减计才能吸引对冲基金等外资投入。(完)