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货币新闻 | 2014年 2月 21日 星期五 10:29 BJT

路透专访：美联储应以谨慎有序的方式缩减刺激--韩国企划财政部长官

“每个国家都应当采取预防性的措施来管理风险，”他在20国集团(G20)财长与央行总裁会议前接受采访称。

玄旿锡表示，他对日圆进一步贬值及其对韩国经济的影响感到担心，并敦促日本推进结构性改革。

“我认为弱势日圆还将持续一段时间，”玄旿锡说道。“我担心如果日圆未来继续走软，其影响将会更大。”

他说，韩国政府正在采取措施应对家庭债务攀升问题，并指出这可能对民间消费和国内需求带来风险。不过他认为并不存在系统性风险。(完) (编译 徐文焰；审校 张涛/李婷仪)
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