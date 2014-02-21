台湾货币市场：下周因交割与月底变数偏多，资金料将偏紧

* 资金仍分配不均，惟利率持稳未变

* 下周因集中交割与月底因素，资金料偏紧

* 发票量大，惟成交利率不变

记者 董永年

路透台北2月21日 - 台湾银行间短率周五持稳在既有区间。银行资金调度人士称，市场资金分配不均状况依旧，原本多靠龙头型银行拆入的金融机构，必须另觅来源。惟整体资金仍属宽裕，令利率持稳在低档。

货币市场人士指出，今日有两年定存单、273天期国库券以及30年公债要标售，且集中在下周交割，由于时间适逢月底，预料下周资金状况会偏紧。为避免资金落点过度集中在下周，今日拆款多以跨过月底为主，利率则成交在0.42-0.43%附近。

“下周蛮多要交割的，由于卡了月底因素。短率会不会走高，还不清楚。”一位银行资调人士称。

另一大型票券商交易员则认为，资金分配不均的状况还是会延续到下周，为避免重蹈1月底找不到钱的覆辙，从昨天开始就将落点排在下下周，所以下周的资金缺口已相对少很多。

至上日为止，台湾央行农历年后存单发行余额增加了942.9亿台币。

据台湾央行公布的每日通货发行金额显示，周四通货回笼约114.61亿台币，年后累计回笼约2,759.17亿台币，回笼近尾声，累计发行数续降至约1.71兆(万亿)。

本地时间11:48时：

**台币兑美元 走升6.9分报30.323。

**台湾加权股价指数 涨0.75%。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.388%，上日报0.387%；今日区间暂在0.295-0.388%，上日收盘区间则为0.295-0.400%；一周拆款利率成交暂在0.380-0.415%，上日区间在0.380-0.430%。

**发票量大**

短票市场方面，大型票券商资调人士表示，今日发票量大，但市场需求也大，所以成交利率仍维持在0.60-0.61%的既有水准。

“今日票量大，但利率没变，没被低于预期的364天期存单得标利率带下去就不错了。”一位银行交易员说。

另一大型票券交易员则表示，为确保下周的资金无虞，今日卖票利率限制较为宽松。原本仅针对一家大行卖0.61%，但今日只要有开0.61%的买盘，几乎都做。

“今天一半一半，资金安全最重要。”他说。

台湾央行上周五(14日)标售的1,200亿台币364天期存单，加权平均得标利率为0.572%。低于市场预期，亦低于上月得标利率0.584%达1.2个基点。

大型票券商指出，今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，同上日。

台湾央行今日存单到期3,599亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

下周央行存单到期金额为9,406.55亿台币，落点分别为周一3,948.80亿、周二1,002.25亿、周三2,288.20亿、周四2,167.30亿。周五则因公众假期休市一天。

拆款中心 资料显示，修正后周四超额准备为负97亿台币，累计超额准备为负2,865亿、加计前期1%的超额准备为573亿台币。

**RP利率持于低位**

台湾债券市场附买回(RP)利率周五仍持稳。市场交易人士表示，今日RP市场交投大致平稳，成交以到期续做为主，展望下周适逢月底，资金分配不均的情形将较为明显，仍须留意月底资金紧缩因素。

他们并指出，下周三(26日)将交割30年新券103/5预定发行金额300亿台币，寿险、银行端皆可能参与竞标，料下周二起因应公债交割款，市场资金流动性或多或少稍受影响，但不致于牵动RP利率跳脱既有区间，顶多是月底前两天成交区间高位比重略有提升。

〞下周公债交割300亿，还挺得住，利率还会撑在这里。〞一位证券商交易员说。

此外，有票券商交易人士指出，目前银行间资金情势仍偏松，看不出来月底资金紧缩因子浮现，下周临近月底仍会留意资金情势变化。

证券商10天期公债的附买回利率成交区间以0.55-0.57%为主；30天公司债RP利率主要交投在0.65-0.67%，大致与上日相同。

主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，也和上日相同。