《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--2月24日

路透上海2月24日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操 作等多重因素影响。 以下为本周内(2月24日-2月28日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 暂无 ---------------------------------------------------------------------------------------- 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,704.16亿元人民币,详情请点选 ======================================================================================= 2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) -------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 280 7年 固息续发债 2/20-2/24 2014年第3期首次续发 国开行 50 3.3个月 固息增发债 周一 2011年第34期增发债 进出口行 60 5年 固息增发债 周一 第三年末附投资者选择权债 浦发银行 50.657 信贷资产证券化 周一 国电集团 82 1年 短期融资券 周三 农发行 50 1年 固息金融债 周三 50 3年 固息金融债 周三 2014年第1期增发 50 5年 固息金融债 周四 2014年第2期增发 国开行 至多300 1/3/5/7/10年 固息增发债 周四 2014年第1-5期增发 ======================================================================================= 3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 合计 -- -- --