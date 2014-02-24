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亚洲 | 2014年 2月 24日 星期一 15:15 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--2月24日

路透上海2月24日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操
作等多重因素影响。

    以下为本周内(2月24日-2月28日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商  解冻日
    
    暂无
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,704.16亿元人民币,详情请点选 
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    2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    --------------------------------------
    
     发债主体     规模      期限      债券类型      缴款时间            备注
                 (亿元)
    
     财政部       280        7年      固息续发债    2/20-2/24       2014年第3期首次续发 
     国开行        50    3.3个月      固息增发债       周一          2011年第34期增发债
     进出口行      60        5年      固息增发债       周一       第三年末附投资者选择权债 
     浦发银行      50.657             信贷资产证券化   周一      
     国电集团      82        1年      短期融资券       周三   
     农发行        50        1年      固息金融债       周三
                   50        3年      固息金融债       周三             2014年第1期增发
                   50        5年      固息金融债       周四             2014年第2期增发
     国开行   至多300   1/3/5/7/10年  固息增发债       周四         2014年第1-5期增发
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    3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
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    央票到期    逆回购到期   合计 
   
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