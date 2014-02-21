台湾汇市：台币盘初实质交易走疲，国际美元持坚令亚币稍弱

路透台北2月21日 - 台币兑美元 周五实质交易略走疲。美国劳动市场持续改善，亚洲汇市期间美元仍偏强势，令台币实质交易贬破30.300的关卡。
汇银人士指出，汇价贬破30.300以上即吸引了不少出口商进场抛汇，部分外资买汇出场，惟并不明显；进口商也有少数买汇。交易员也说，盘初出口商抛汇意愿颇浓，短线在30.330-30.340期间成交不少。
〞延续昨天的情况，30.290晃一下过去，...现在出口商进来(卖)很多。〞一位小型商业银行交易员表示。
亚洲汇市0135 GMT，韩元贬0.04%报1,072.6；新加坡元贬0.09%报1.2649。而中国人民币则是贬0.15%报6.0927。
他们预期，今日主要的成交区间在30.280-30.320。早盘台币兑美元的实质成交区间在30.300-30.340。上日台币实质交易区间主要在30.285-30.320。
美元兑欧元周五亚洲早盘脱离七周低点，兑日圆也同时走高，受助于美国经济数据向好。 美国上周初请失业金人数减少，显示劳动市场继续稳步改善，尽管恶劣天气本月可能再度抑制聘雇活动。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月远汇报价 早盘在30.337/30.352左右，上日纽约盘收在30.320。
交易员观察市场最新动态：
* 本地时间1020，台湾股市 涨0.71%，报8,584.60点。
* 韩元兑美元 交易在1,073.1/1,073.5，较上日收盘1,072走贬
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.28-30.35
最新相关报导链接：
--《综述》美国上周初请失业金人数减少，严冬令制造业活动降温
--《焦点》市场资金充斥泛起泡沫，FED是否准备扑灭风险？
--日本央行：央行预估已考虑消费税上调的影响--会议记录 (完)
(记者 高洁如; 审校 曾祥进)