《中国大宗商品综述》互联网金融浪潮倒逼期货商经纪业务变革

作者 丁琦

路透上海2月21日 - 马年伊始，当人们还在慨叹余额宝给中国基金业带来的颠覆性影响之际，一场互联网革命已悄然席卷到国内的期货行业，在传统的期货经纪业务面临“零佣金”冲击的同时，如何尽快找到新的盈利支柱，将决定这个年交易额百万亿元行业的命运和前途。

中国东方航空集团旗下的东航期货周二宣布，上线手机“三分钟极速开户”业务，在期货行业内率先对接移动互联网。此外，该公司还宣布对新开客户免收佣金，且对除特殊法人账户外的存量客户也将统一降至零佣金。

尽管其手机开户业务一天后即因合规要求被暂停，但“零佣金”口号的提出，不仅将中国期货业已然激烈的手续费竞争推向白热化，且由于移动端开户的便捷性和不受地域限制，相当于把这项具争议性的收费标准轻松推向了全国。

该举措一出，立即在国内期货投资者和行业内部引发热烈反响。在投资者欢呼“期货零佣金时代到来，交易成本大幅降低”的同时，不少期货公司人士也感到压力陡增。

“零佣金不仅仅是手续费的数量问题，而是要倒逼公司加快培育新的盈利模式，还有利用互联网思维进行业务流程的创新，现在战火已经烧到家门口了。”上海一位不愿透露姓名的期货公司高层对路透表示。

实际上，这把变革之火烧到的不仅是期货领域，将目光放远些，不难看到一场以开放和效率为特征的互联网应用风潮正快速席卷国内金融业，对于券商和期货商而言，作为传统收入重心的经纪业务都在经历它的冲击。

就在本周四，国内中型券商--国金证券 与腾讯 合作推出的首支互联网金融产品“佣金宝”正式上线，投资者通过腾讯股票频道进行网络在线开户，即可享受万分之二的交易佣金。该交易费率意味着在扣除监管部门的规费成本后，券商已基本无钱可赚，所谓“零佣金”时代同样已推开证券业的大门。

“互联网金融的兴起对传统金融行业的冲击，以及改变传统金融行业的陋习有积极的意义和现实的作用。”国金期货副总经理江明德指出，“零佣金是市场行为，早晚会发生，现在已经发生了，与其感叹不如行动。”

不过也有不少业内人士担心，贸然推行零佣金的做法还是存在恶性竞争的意味。据上海《东方早报》报道，上海期货同业公会会议周四通过了对东航期货零佣金的反对决议。不过截至目前还未见正式公告。

**监管层态度微妙**

围绕零佣金这一“创新”是否合规，市场众说纷纭。而就在东航期货推出手机客户端和零佣金开户一天后，即遇到合规要求的阻隔。不过从事态发展的细节看，监管层对于这一创新的态度颇为微妙。

周三晚间，东航期货发表声明称，接辖区监管部门电话口头通知，根据中国证监会指示精神，要求立即暂停公司的移动端开户业务。

而对于争议焦点零佣金业务是否也将全面暂停，声明并未提及。到发稿为止，也未有监管层明确表态期货零佣金的做法是否违规。东航期货的客服人员对路透确认，目前通过该公司现场开户的方式仍可以享受零佣金的优惠，至于移动端的零佣金开户何时恢复，还要等进一步通知。

值得玩味的是，监管层的停止令只针对移动端开户业务，并未涉及全面“封杀”零佣金，而无论从操作便捷性还是地域限制的角度看，凭借移动端开户的方式来推广零佣金措施，其营销效果和影响力都较传统的现场开户大很多。

“不排除监管层暂时回避直接将零佣金业务一棍子打死，而是通过叫停更具影响力的移动端开户业务，来淡化零佣金对行业的全面冲击。”一位资深期货交易人士表示。

**新盈利点从何而来？**

尽管中国证监会已批准多家期货公司从事期货资管及风险管理子公司等创新业务，但对于国内大多数期货商而言，新业务无论从收入还是客户规模上仍较传统的经纪业务有很大的差距，尚难成为支撑期货公司盈利的重要支柱。

业内人士担心，若期货公司迫于竞争压力，纷纷跟进实施“零佣金”，将令已然有限的手续费收入进一步缩水，而新的盈利点若无法及时跟进，整体经营状况必将受到严重冲击。

中国期货业协会统计显示，2013年全国期货市场成交额较上年激增56.3%，至逾267万亿元人民币。不过据市场人士估计，业内排名前几的期货公司全年净利润也仅在1、2亿元的水平，这与动辄数十亿、甚至成百上千亿元的券商和银行的盈利相形见拙。

此外，新华社援引统计数据显示，去年中国期货公司营业收入约185亿元，其中手续费收入124亿元，占比高达70%。

国金期货的江明德表示，零佣金时代来临意味着经纪业务要转型向增值服务发展，而增值服务离不开研究和投资能力，加强期货公司研究和投资体系的建设要作为一项持久且重要的工作抓紧进行。

还有业内人士指出，互联网模式既能带来零佣金冲击波，也可以给期货业创新带来可能，如何以互联网思维对传统的营业部设置、期货经纪人、居间人体系进行变革，从而降低成本和提高运营效率，或许就是近在咫尺的突破方向。

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