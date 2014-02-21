韩国数据：第四季家庭支出为六个季度来首增，内需积聚动能

数据还显示，消费增长步伐快于可支配收入的增长，为2011年第一季以来的首次。

数据支持了决策层对今年民间消费将增长的预期。今年的国内需求必须占据更大的消费比重，以确保经济得以全面复苏。

虽然低通胀和去年就业继续增加，为消费支出上升提供了有利条件，但家庭在去年多数时间里仍保留更多现金，因为增长前景不确定、债务负担沉重且房地产市场疲软。

不过韩国央行的综合消费者信心指数表明，近几个月来消费者的信心有所提升。1月该指数创下近三年高位109。