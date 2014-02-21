韩国数据：第四季家庭支出为六个季度来首增，内需积聚动能

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
数据还显示，消费增长步伐快于可支配收入的增长，为2011年第一季以来的首次。
数据支持了决策层对今年民间消费将增长的预期。今年的国内需求必须占据更大的消费比重，以确保经济得以全面复苏。
虽然低通胀和去年就业继续增加，为消费支出上升提供了有利条件，但家庭在去年多数时间里仍保留更多现金，因为增长前景不确定、债务负担沉重且房地产市场疲软。
不过韩国央行的综合消费者信心指数表明，近几个月来消费者的信心有所提升。1月该指数创下近三年高位109。
“今年消费者支出可能加速增长，而政府扶持政策的效果将会消散，”企划财政部在另一份声明中称。(完)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM