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货币新闻 | 2014年 2月 21日 星期五 11:20 BJT

韩国数据：第四季家庭支出为六个季度来首增，内需积聚动能

数据还显示，消费增长步伐快于可支配收入的增长，为2011年第一季以来的首次。

数据支持了决策层对今年民间消费将增长的预期。今年的国内需求必须占据更大的消费比重，以确保经济得以全面复苏。

虽然低通胀和去年就业继续增加，为消费支出上升提供了有利条件，但家庭在去年多数时间里仍保留更多现金，因为增长前景不确定、债务负担沉重且房地产市场疲软。

不过韩国央行的综合消费者信心指数表明，近几个月来消费者的信心有所提升。1月该指数创下近三年高位109。

“今年消费者支出可能加速增长，而政府扶持政策的效果将会消散，”企划财政部在另一份声明中称。(完)
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