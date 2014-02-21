修正-《特写》腾讯的新野心，让企鹅在你现实生活中如影随形

(修正第二段错字)

作者 谢衡

路透北京2月21日 - 源于腾讯QQ时代的企鹅形象正在从互联网穿越到中国消费者的现实生活中来。或许在不远的某日，你会突然意识到，自己每一天生活的不同场景中，都或明或暗地出现那只憨态可掬，笑容狡黠，眼睛更是紧紧盯住你不放的腾讯企鹅。

也许你从未在互联网上用QQ聊过天，但每天一睁眼就刷手机微信（Wechat）已经成为一种习惯；你要出门，会先掏出手机用嘀嘀打车订一辆出租；你要吃饭，就先去大众点评看看哪一家餐厅口碑最好，有没有合适的团购；你想在网上购物，承诺以更快速度把商品交到你手上是京东商城。以上产品和服务，企鹅都是幕后大佬。

虽然你可能还不明白O2O生态圈是什么意思，却已经不知不觉的被裹挟于其中，而且，再也出不来了。

“企鹅要做大哥！他知道你的银行证券账户，在哪儿吃饭，打车去哪儿，以及你全部的社会关系。Crazy！”上海一家大型券商的一位高管说。

马年伊始，中国互联网巨头腾讯控股 在马化腾的带领下，就展现出一马当先的态势。刚刚宣布将入股大众点评网，占股20%。又传出正在与中国大型互联网零售企业--京东商城(JD.com)洽商，合并双方电子商务业务。

IT咨询机构易观国际近日发布去年第四季中国打车APP市场监测报告显示，国内两大互联网巨头--阿里巴巴 和腾讯支持的两家打车软件公司合计占据逾九成的市场份额，打车APP(应用程序)市场双寡头局面持续。

而中国中型券商国金证券 与互联网巨头腾讯正式“联姻”后，其首个互联网金融产品--“佣金宝”亦于近日正式测试，其在业内率先承诺的万分之二交易佣金费率，运行效果如何将决定该佣金水平能否成为新的行业底线。

“腾讯现在所做的一切就是为了巩固其在移动互联网时代的核心竞争力和核心地位，为此它将拉拢一切可以实现这一目的企业，以打造中国最大的O2O（线下商机与互联网结合）生态圈。”清科研究中心高级分析师徐志鹏说。

腾讯总裁刘炽平就明确表示，在O2O方面看到很大的版图，现在只是做了很小一部分，该公司将持开放的态度，与更多企业合作。

“腾讯通过对你的食、住、行、购物、投资、社交等方方面面的覆盖，实际上就将你的生活都内嵌在了它所提供的一个虚拟生活平台上面。”一位资深风险投资家说。

大众点评网所处的本地生活服务这个细分领域，未来市场规模达万亿元，BAT三巨头近期亦在该领域中加快战略布局，例如阿里巴巴 收购高德地图 、快的打车；百度 入股团购网站糯米网；腾讯入股华南城控股 和嘀嘀打车等。

**“不可逆”的转变**

表面上看，是腾讯和阿里巴巴的用户争夺战愈演愈烈，疯狂烧钱。但实际上，用户在兴高采烈的获得实打实优惠的同时，自己的行为习惯已经在不知不觉中悄悄被改变。

“嘀嘀打车一出问题，我这开了多少年出租的老的哥，都不知道怎么在街上扫活儿了。”北京的一位出租车司机孔师傅说。

由于嘀嘀和快的两款打车软件竞争不断升级，近日北京的这两种打车软件都曾出现短期内大流量造成的拥堵和服务器不稳定的现象。

在金融街工作的刘女士下班时几次用嘀嘀叫车不成功之后，才很不甘心的去街边伸手拦车。她仅是在春节期间为了抢红包，才在微信支付上绑定了一张银行卡，原本想过了春节就把这张卡销掉，但随之而来的打车可以微信支付，且真金白银的优惠越来越诱人，让她打消了撤卡的念头。

如果说微信红包让全国人民在热热闹闹发红包、抢红包之际，腾讯企鹅让大家心甘情愿的绑定了银行卡，那么越来越便捷、且有优惠的微信支付则让大家自觉自愿的提高了使用频率。

正如著名财经作家吴晓波曾经说过的，中国近35年来很多的变化，都是技术推导的，而技术带来的改变是不可逆转的。

“现在微信支付打车虽然是贴钱，可将来一旦成为用户的行为习惯了，腾讯就可以从中提佣金，并且能够对出租车公司方面施加更大的影响力，就可能产生收益。”徐志鹏说。

上述资深投资银行家亦表示，全球的互联网公司，估值的重要标准之一就是看用户数量、活跃度和平均在线时间。“虽然现在微信做的只是高频低端的支付，但随着你的黏性增加，加之腾讯这个平台上能够提供的服务越来越多，就可能带来现实的收益。”

比如腾讯入股大众点评后，可能带来餐饮行业支付方式的变化；入股京东后，微信支付怎么和京东白条结合，另一端腾讯怎么和有战略合作的银行等金融机构结合等等。

“另外，非常重要的一点是，一个都市人生活的方方面面都内嵌入腾讯这个大平台之后，你就成为了这个大平台上的一个虚拟人。你种种行为习惯都是数据，以后腾讯就能基于这个虚拟人的数据提供授信或者其他全面的金融服务。”该投资银行家说。

徐志鹏就表示，O2O生态圈一定要基础够大，影响就会很大。“特别是在这个过程中积累的大数据，未来可以做什么，就有很大的想象空间。”