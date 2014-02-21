中国经济：如果宏观政策保持平稳，今年有可能争取到8%增速--专家

路透北京2月21日 - 周三出炉的汇丰中国2月制造业PMI初值降至七个月低点，引发对经济下行的担忧。但在中国全国人大财经委原副主任贺铿看来，如果今年中国宏观政策比较稳，那么经济就不会出现大起大落，而且有可能争取到8%的增长速度。

贺铿周五在北京一场论坛上并指出，当前要继续想办法真正扩大内需，而调整收入分配结构需要“大企业让利、小企业减负”，今年开始就要逐步提高国有资本上缴公共财政的比例。

“如果说我们的宏观政策比较稳，我认为今年的经济情况不会出现过去那种着急、大起大落的情况...会比去年略好一点，也就是说有可能争取到8%这样的增长速度，”贺铿表示。

他并详细解释称，美国逐渐退出量化宽松将挤压人民币升值空间，人民币币值会稳定、甚至有略微下跌的趋势，再加上发达经济体持续复苏，都对外贸构成利好，今年外贸会好于去年。

而国内通胀压力明显弱于去年，如果政府着手理顺收入分配关系，促进就业增长，那么居民消费也应该会平稳增长，不会比去年差。

同时，经过过去一年中央严禁“三公”消费和公款吃喝的打击，高档餐饮、高档旅馆、公费旅游等畸形消费产业不能说已经调整到位，但应该已接近尾声，去年影响经济增长的因素，今年基本上不存在。

“外需和居民消费需求，以及去年影响经济增速的情况都得到了改善，那么今年的经济略好于去年，我认为是应该的、有可能的，”贺铿称。

不过他也指出，制约今年经济发展的因素包括依然存在的金融风险问题，譬如地方债和影子银行；还有受政策制约，今年房地产表现可能比去年要疲软一点，这会冲击到政府收入，进而影响财政政策的扩张力度。

中国1月通胀低位企稳，进出口同比增速双双录得两位数增长，令市场惊喜。但受新订单和产出等多项指数下滑的拖累，汇丰中国2月制造业PMI初值在萎缩区间续降，跌至48.3的七个月来最低水准。结合近期PPI和PMI等多项数据判断，今年一季度中国经济增长恐面临一定下行风险。

**大企业让利、小企业减负**

中国经济已经告别以往高速增长阶段，过去依靠投资拉动经济的增长模式亦难以为继，未来势必要转向依靠消费内需促进经济扩张的轨道上来。但多年来居民消费一直不旺，居民收入在国内生产总值（GDP）中占比在连年缩减。

贺铿认为以最终消费率能较好衡量居民收入的状况，但中国该指标从改革开放时的62.5%已经降到目前的46%左右，远低于全球各国平均最终消费率65%。

“内需不能提高，这是根本问题。那一部分钱哪儿去了？政府收入没有不合理，居民收入又少了，那一块肯定是在企业，所以调整分配结构应该在这方面想办法，”他说。

他把国内企业分为两类，一类是国有企业也就是大企业，另一类是数量众多、困难也众多、同时又吸纳了75-80%居民就业的小企业。据此，他给出的建议是“大企业让利、小企业减负”。

十八届三中全会已经明确提出，要划转部分国有资本充实社会保障基金，并提高国有资本收益上缴公共财政比例，到2020年提高到30%。对此，贺铿指出，国有企业要厉行节约，给财政让利，“今年要开始做这个事情，提高国有资本上缴公共财政的比例。”

至于“小企业减负”，一方面是结构性减税还需要认真贯彻下去，另一方面要进一步清理不合理收费；此外还要尽快给影子银行去“影子”，影子银行真的去了“影子”、解决得好，金融风险就会大大降低，小企业融资成本也会有所降低。

中国1月社会融资总量达到2.58万亿元人民币，明显超过此前市场预期。同时，一系列景气调查显示，中国制造业和服务业活动出现了降温，意味着经济增长对信用和债务的依赖性越来越强化。